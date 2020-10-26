Осенние каникулы в Иркутске 2020: куда сходить, мастер-классы, квесты, экскурсии Фото: Мария КНЯЗЕВА

У учеников начались положенные осенние каникулы в Иркутске 2020. А отдыхать, как водится, нужно так, чтобы потом было что рассказать одноклассникам, поделиться эмоциями от увиденного. На досуге полезно побывать там, где еще ни разу не были, сделать что-то своими руками, узнать что-то новое о своем городе. «Комсомолка» собрала для вас варианты досуга для школьников. Не забывайте о соблюдении масочного режима! Количество мест на мероприятия ограничено, записывайтесь заранее.

Осенние каникулы в Иркутске 2020: куда сходить

Комиксы о героях-сибиряках

«Молчановка» проводит бесплатные экскурсии и квесты по выставке плакатов

Осенние каникулы в Иркутске 2020: куда сходить. Фото: предоставлено Иркутской областной библиотекой им. И.И. Молчанова-Сибирского

«Молчановка» приглашает школьников от 12 лет на бесплатные экскурсии и квесты по выставке плакатов проекта «Страна героев» Государственного музея спорта. При помощи иллюстрокомиксов (иллюстрации + комиксы) в библиотеке расскажут о силе духа и безграничности человеческих возможностей на примерах реальных людей.

Они – спортсмены и физкультурники - проявили героизм и мужество и в военное время – это Климент Ворошилов, Леонид Мешков, Лилия Литвяк и другие. Подробней о них, а также об известном герое ВОВ, иркутском спортсмене Георгие Ибятове можно узнать во время увлекательных викторин.

- Чтобы стать победителем квеста, нужно быстрее остальных найти ответы на вопросы по материалам выставки, - говорят в Иркутской областной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского. – Пройти квест могут группы до 8 человек. На это уйдет час-полтора.

Иркутская библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского

Тайна музейного дворца

Квест с таким названием пройдет для ребят от 9 лет

Осенние каникулы в Иркутске 2020: куда сходить. Фото: Иркутский художественный музей

В главном здании Иркутского художественного музея школьников среднего возраста ждет увлекательная игра и экскурсия. И хотя игра рассчитана на детей, интересна она будет и их родителям, бабушкам и дедушкам. Участники не только смогут расширить свой кругозор, но и весело провести время.

- Совместное выполнение интересных заданий, разгадывание шифров, ребусов и головоломок помогает лучше понять не только искусство, но и друг друга! – считают работники музея.

Количество участников ограничено. Обязательна предварительная запись.

Иркутский художественный музей. Квест

Осенние каникулы в Иркутске 2020: куда сходить

Дом природы и Зоопарк на Фортуне

Именно на эти два филиала поделили знакомую всем Иркутскую зоогалерею

Осенние каникулы в Иркутске 2020: куда сходить. Фото: Иркутская зоогалерея в соцсетях

Два филиала и оба интересны и уникальны. В Доме природе живет знаменитая Принцесса Лея – шимпанзе, понаблюдать за которой приезжают со всех уголков города, особенно за ее трапезой. Не редко «подданные» - гости приносят гостинцы с собой. Особенно Лея любит фрукты, овощи и йогурты. Ее соседи – лемур, белоухие игрунки, рыбки, тукан, говорящие попугаи и другая «свита».

В зоопарке на Фортуне собрались крупные, и не только, звери – львы, волки, леопард, тигрица Ириска, павлины, барсуки, еноты и многие-многие другие. Приходите впечатляться! Оба места стоит посетить! Благо и каникулы длинные – можно все успеть.

Дом природы и Зоопарк на Фортуне

Мастер-класс к Хэллоуину

Украсим дом веселыми рисунками

Осенние каникулы в Иркутске 2020: куда сходить. Фото: Иркутский художественный музей

Наверняка, сибиряки не верят, что в Хэллоуин стираются какие-то границы между мирами живых и духов, как в это верили древние кельты – прародители праздника. Для жителей региона это просто еще один веселый день, когда можно наряжаться в различные костюмы, ярко проводить время с друзьями и украшать дом. А чтобы было чем украсить – сходите в музей.

- Неизменный атрибут праздника, который ежегодно 31 октября отмечается в странах Западной Европы, в Канаде, США, а с недавних пор и у нас – тыква, - рассказывают в Иркутском художественном музее. - Люди украшают свой дом смешными, страшными, а порой даже ужасающими лицами из тыквы.

Однако, в музее не предлагают портить урожай бахчевых, а сделать украшение долговечным – создать его на мастер-классе «Фонарь Джека — рисуем тыкву на Хеллоуин».

- Участники занятия погрузятся в атмосферу этого праздника и нарисуют гуашевыми красками веселую компанию из тыковок, совы и летучих мышей, - приглашают художники. – Ждем всех желающих с семи лет.

Приносить что-либо на мастер-класс не нужно, все необходимое выдадут в музее. Количество мест ограничено, запись обязательна.

Мастер-класс. Иркутский художественный музей

Осенние каникулы в Иркутске 2020: куда сходить

Прогулки по Иркутску Валентина Распутина

Такой досуг будет интересен ребятам, которые увлекаются историей своего края и литературой

Осенние каникулы в Иркутске 2020: куда сходить. Фото: Иркутский краеведческий музей

Писатель Валентин Распутин – наш земляк, прославившийся на всю России и за ее пределами. Его рассказы входят в школьную программу по литературе. «Уроки французского» прочтет в свое время каждый школьник. Иркутянам в этом плане повезло – можно пройтись по улицам, где гулял Валентин Григорьевич, ведь он жил в одном с нами городе, увидеть, как выглядел кабинет, в котором творил публицист – его в точности воссоздали в музее, экскурсоводы которого проводят экскурсии «Прогулки по Иркутску Валентина Распутина». Очередная прогулка состоится 31 октября.

-Перед началом у участников есть возможность увидеть экспозицию о жизни и творчестве Валентина Распутина в Музее В.Г. Распутина, откуда берет старт экскурсия, - рассказывают в Иркутском краеведческом музее.

После все отправятся по местам Иркутска, связанным с талантливым писателем: увидят, где он учился, где жил и творил, и где его творчество воплотилось в театральные постановки.

Музей Валентина Распутина

Поездка на свалку, ставшую музеем

Отлично провести время на свежем воздухе, порадовать глаза и сделать кучу ярких фото

Осенние каникулы в Иркутске 2020: куда сходить

«Музей на свалке» - необычное, неповторимое, запоминающееся место, как для мальчишек, так и для девчонок. А что уж говорить про их родителей… Здесь фантастические корабли, рыцари, скорпионы, орки, роботы. И предметы нашей с вами истории - пулеметы, ружья и найденные среди выброшенного мусора – уникальные проигрыватели, магнитофоны, пластинки, старинные игрушки, шкафы, рукомойники и много-много других интересных вещей.

Музей на свалке

Осенние каникулы в Иркутске 2020: куда сходить

Сибирский зоопарк в Иркутске и Листвянке

Узнаем больше о животных

Осенние каникулы в Иркутске 2020: куда сходить. Сибирский зоопарк Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Обезьянки, рыси, еноты, ежики, сурикаты, игуаны, хорьки, козлята и другие животные ждут гостей в зоопарках в м-не Солнечный. КстатиЮ за время самоизоляции здесь появились 11 обезьянок, приехавшие из Барнаула. У всех из них абсолютно разный характер и повадки. Познакомитесь?

А в Листвянке рады будут вас видеть волки, еноты, маламуты, соболя, козлы, лисы, нутрии, различные пернатые и медвежонок Андрейка. А еще здесь прекрасные виды и свежий Байкальский ветер.

Сибирский зоопарк

Иркутск во времени

Школьная пятница в Галерее сибирского искусства

Осенние каникулы в Иркутске 2020: куда сходить. Фото: предоставлено Иркутских художественным музеем

В эту пятницу, 30 октября, в Галерее сибирского искусства в гости будут ждать школьников. Специально для них музейщики приготовили занимательную экскурсию по выставке «Город во времени», на которой наш Иркутск предстает в различное историческое время, в разное время года. Экспозиция собрана к наступающему 360-летию нашего города. Здесь произведения художников, архитекторов.

Галерея сибирского искусства

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