Пока в Москве покупают костюм коронавируса на Хэллоуин, иркутяне сдают амуницию в прокат. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Похоже, жителям Иркутска и впрямь не до зубоскальства и черного юмора. Коронавирус, над которым все посмеивались весной и летом, захватил город вместе с ОРВИ. Больницы переполнены, доктора работают на износ, «Скорые» с трудом успевают к пациентам. Видимо, в этом году Хэллоуин 2020 в Иркутске отменяется. Сейчас не смешно.

-Да сейчас любые сборища в массовом, не семейном и не в узком кругу родных и друзей, под сомнением, - говорит сотрудница иркутского пункта проката Александра. - Сейчас мы столкнулись с тем, что люди отказываются от брони, сдают костюмы. Особенно это касается тех, что предназначались для детей. Большой и шумной компанией никуда не готовы двигаться, говорят. На Хэллоуин, если и спрашивают, то спрашивают обычные костюмы — ведьмы, зубы вампиров и грим. Дома будут веселиться. А костюмов с коронавирусом у нас даже нет. И так людей достала эта ситуация, зачем им настоящий ужас, когда они играют в придуманный?

Об этом говорят и данные сервиса Авито. В этом году пандемия внесла коррективы в празднование всех событий, и Хэллоуин не стал исключением. Если еще в прошлом году россияне бронировали места в барах, ходили в клубы, организовывали тематические вечеринки в кафе и ресторанах своими силами, то в октябре 2020 года они скорее делают выбор в пользу домашнего праздника. Об этом говорят и данные Авито: спрос на услуги по организации Хэллоуина упал на 18%, зато интересоваться интерьерными декорациями для самостоятельного украшения дома вырос в 2,4 раза по сравнению с октябрем прошлого года.

По данным Авито, спрос на товары для Хэллоуина в этом году вырос на 18% по сравнению с октябрем прошлого года. В стране набирают популярность костюмы ковида. Но иркутянам действительно не до шуток, уж очень они консервативны. Хотя, может, кто-то и сделает себе из весьма популярного воска для моделирования этот самый костюм. Но лучше не надо, не поймут. Что популярно из грима? Имитация крови, сажа, воск. Это, так сказать, расходные материалы для костюмов на Хэллоуин 2020 в Иркутске. Лапы оборотня, светящиеся стразы на лицо, временное тату. Еще стандартный костюм вурдалака и скелета, средняя цена которого в прокатах 500 рублей. Вся эта страшная «красота» в городе идет, конечно. Но не так, чтобы. Не очень...Похоже, что Хэллоуин 2020 в Иркутске 31 октября не будет карнавалом.