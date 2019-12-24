Топ-20 самых дорогих русских художников, картины которых чаще всего подделывают

Кто смотрел «Приключения Электроника», сразу вспомнит, откуда это: «Друг с другом будем откровенны, картина каждому ясна, хотя шедевры и бесценны, всему на свете есть цена!». Злодей Стамп организовал сложнейшую комбинацию с похищением новейшего робота Электроника и отправил «на дело» Урия только затем, чтобы похитить музейный шедевр. Значит, цинично говоря, дорогостоящее предприятие того стоило. Ежели картинка намалевана школьником на уроке рисования, она никому не нужна. А вот если ее автор признан – другое дело.

«Берут они охотно старинные полотна»

Хотите видеть у себя дома «немного Шагала» и «чуть-чуть Кандинского»»? Да легко! Их вам нарисует любой хороший выпускник художественного училища. Хотите подлинник? С этим сложнее. И дело не в цене. И за миллионы долларов можно купить полотно начинающего автора, выступающего под псевдонимом Айвазовский.

В 2013 году «Русские торги» в Лондоне начались лекцией о том, что 95% шедевров, которые им предлагают – подделки. Чаще всего - под Гончарову и Малевича, потому что цены на их картины астрономические, десятки миллионов долларов.

Все пятеро -в топе художников, которых подделывают особенно охотно. Тут не до искусства, тут все проще. Есть спрос - будет вам и предложение.

«Давайте будем нести искусство людям»

В схеме обмана, которую галерейщики опубликовали в газете «Англия» главный человек – не художник, а выпускник факультета связей с общественностью и пиара. Эти знают, как пустить пыль в глаза.

Они привозят выставку в Европу, а потом в интернете появляется информация о неизвестных ранее русских картинах. Может, это хорошие подделки, а может, и нет. Не исключено, что потом появится опровержение, если проанализировать работы удастся спецам из Третьяковки. А,скорее всего, нет. Да это и неважно.

Галерея составит каталог с громкими именами, и пошло-поехало. Репродукции будут перепечатываться, расходиться в сети, появляться в научных докладах. Так «полотна» станут узнаваемыми, с историей и рекомендациями. Через несколько лет такой усердной «работы над имиджем» можно продавать.

В качестве примера приводили французскую выставку Exter, составленную целиком из фальшивых картин, и поддельного Кустодиева, проданного на аукционе Christi`s..

Красавица. Борис Кустодиев. Из собрания Третьяковской галереи.

"Высокое рождает чувство великой кисти полотно!"

Громкие скандалы на тему фальшивок начались в 80-90-е годы, когда железный занавес рухнул, и поддельные картины потекли в Европу рекой.

Так, в 1988-м в Швейцарии судебному преследованию подвергся организатор выставки работ Михаила Ларионова: все 197 работ были признаны подделками. В 1990-м похожая история случилась с коллекцией Корецких, выставленной на аукционе Christi`s. В 1989 году с аукциона Christie's из тридцати двух произведений русского авангарда пять были сняты по причине серьезных сомнений в их подлинности.

На ноябрьском аукционе Sotheby's в 2000 году съем лотов достиг невиданных масштабов. Сняли даже те, что были помещены в каталог: полотно Айвазовского, театральный блок Головина, работы из мастерской Куинджи, произведения Лебедева, Петрова-Водкина.

Купальщицы. Михаил Ларионов.Фото: из архивов Третьяковской галереи.

«Хотя шедевры и бесценны, всему на свете есть цена!»

Список самых подделываемых может составить по памяти каждый, вспомнив иллюстрации из «Родной речи» или популярные в свое время подборки открыток «Третьяковская галерея». Но не все так просто. Мы подошли к делу документально, и ориентировались на «стоимость» живописцев и графиков, которую определяют четыре крупнейших аукциона – Sotheby's, Christie's, MacDougall's и Bonhams на «Русских торгах».

Скажем, общая выручка "русских торгов", прошедших этим летом в Лондоне, составила 21,1 млн фунтов (32,14 млн долларов). Ау, кризис! Больше всего заработал Sotheby's - 12,12 млн фунтов (18,45 млн долларов). А вот как выглядят общие цифры, "сведенные" в бухгалтерском балансе по рейтингу агентства Skate's Art Market Research на основании данных Топ-10000 самых дорогих произведений изобразительного искусства, проданных на открытых аукционах до февраля 2015 года. Мы подсчитывали только те работы, что дороже 3 млн. $.

Топ-20 самых "дорогих ( и самых подделываемых) русских художников

№1. Василий КАНДИНСКИЙ около 200 млн. $

Цены на его работы поражают воображение. А уж знаменитая «Фуга» из прославленного Музея Гугенхайма - целое состояние. Когда таких картин довольно много, состояний, которые на них тратится, никому не жаль. В деловом мире это называют - хорошее вложение капитала.

Полотна абстракциониста ставили рекорды еще в советские годы, когда подделок на рынке не было, как и разнообразия русских работ, как и отдельных торгов. А на аукционах не просаживали миллиарды. Поэтому за ними - настоящая история. Но и фальшивок хватает, где большие деньги крутятся, там и они.

Дамы в кринолинах. Василий Кандинский.

№2 Марк ШАГАЛ около 160 млн.$

Марк Шагал -это Марк Шагал. Полет вместе с обожаемой женой Белой в разных вариациях он будет повторять десятки раз. И столько же раз влюбленные в его шедевры ценители живописи будут восторженно рукоплескать.На этом можно ставить точку касаемо мотивов тех, кто старается представить миру "еще одного неизвестного" Шагала (если, конечно, это на самом деле не неизвестный Шагал).

Над городом. Марк Шагал. Фото: из архивов Третьяковской галереи.

№3 Алексей ЯВЛЕНСКИЙ около 70 млн. $

Можно назвать его -фон Явленский ( так он и подписывался в конце жизни, в Висбадене). Можно -потомком русских аристократов графов Ростопчиных и другом Кандинского, уехавшим в Германию в первой половине 20-х годов прошлого века, чтобы никогда уже не вернуться.

Один из самых часто и много "продаваемых" художников. Его картины попадают в топ-листы столь же часто, как и Василия Кандинского. Оттуда - высокий соблазн подделать стиль или "придумать происхождение" для какой-нибудь картины, выдав ее за творение этого гениального "русского немца".

Натюрморт с цветами и фруктами. Алексей Явленский. Сайт expressionists.ru

№4 Казимир МАЛЕВИЧ около 70 млн.$

Почетное четвертое место не должно никого обманывать. Это - чистая арифметическая случайность для знаменитого автора "квадратов". Он самый дорогой из русских художников. Его работы продают крайне редко, одна из них ушла с молотка за 33 млн. $, войдя в число 200 самых дорогих картин. И вот на днях сообщение о еще одной продаже - за 37 млн. А вот подделок - масса. Авантюристы всех мастей уверены в своих возможностях "перерерисовать" Малевича.

Ведь даже его эскизы стоят целое состояние. 2014. Sotheby’s. Топ-лотом торгов стала картина Казимира Малевича "Голова крестьянина", проданная за 2 млн фунтов. Предварительно эскиз оценивался в 600-800 тыс. фунтов. И это рекорд для бумажного наброска Малевича.

Но при этом "Голова крестьянина" -лишь эскиз к монументальной работе художника "Крестьянские похороны". Возвращаясь в Советский Союз, Малевич был вынужден оставить за границей более 70 картин. Это правда. Однако она, как легенда, и обеспечивает появление не только подлинников, а и фальшивок.

Автопортрет. Константин Малевич. Фото: из архивов Третьяковской галереи.

№5 Наталья ГОНЧАРОВА около 30 млн $

В списке самых подделываемых - номер один! Ну, может, номер два. Ее любят копировать так же часто, как Малевича, а искусствоведы уже и сами порядком запутались, отличая подлинники. "Диагноз" подтвержден авторитетами-искусствоведами. Дошло уже до того, что книгу Антони Партона "Дизайн и искусство Натальи Гончаровой" украсила фальшивая картина на обложке, которая ею совсем не была написана.

Кстати, более 250 графических работ Наталии Гончаровой появится на аукционе Sotheby’s в Лондоне 1 декабря этого года. Стартовая цена всего собрания - 942 000 британских фунтов.

Мытье холста. Наталья Гончарова. Фото: из архивов Третьяковской галереи.

№6 Валентин СЕРОВ около 25 млн. $

Картины Валентина Серова известны каждому, кто держал в руках "Родную речь". Серов, Шишкин, Левитан. Саврасов -столпы русской живописи, на которых держится мир человека в России. А потому - абстракционизм абстракционизмом, новые модные веяния - все побоку, когда у коллекционеров появляется возможность вдруг приобрести его работы. А бывает это редко. Крайне редко, потому и столь ценно, потому и столько охотников до полотен.

Осенний вечер. Валентин Серов. Фото: из архивов Третьяковской галереи.

№7 Иван АЙВАЗОВСКИЙ около 20 млн.$

Продается редко, в топе подделок держится часто. Еще его работы в топе и у арт - воров. Так, летом этого года прямо перед аукционом Sotheby's снял с торгов картину Ивана Айвазовского "Вечер в Каире", удовлетворив запрос российского бюро Интерпола, указывавшего на то, что картина была украдена. В аукционном доме сообщили, что это было сделано по запросу владельца. А она была бы топ-лотом.

Средняя цена картины Айвазовского — примерно 1 млн. долларов, поэтому и крадут. И подделывают Известно, что художник заявлял, что написал около 6 тыс. произведений, а сейчас их в десять раз больше - в разных собраниях. Как делают? Взяли картину его европейского современника ( краски те же, полотно столь же старо, химики не подкопаются!) и "доводят до Айвазовского". Так полотнодюссельдорфского художника Андреаса Ахенбаха проданная на кельнском аукционе в 2001 году. Он "всплыл" в Москве в 2003 году уже как Айвазовский.

Буря. Иван Айвазовский. Фото: из архивов Третьяковской галереи.

№8 Николай ФЕШИН около 15 млн. $

Его имя, опять же, из тех, что в учебниках не значится по определенным причинам. Эмигрант. А ведь Николай Иванович Фешин (1881–1955) – блистательный русский художник. Да. револция разделила его жизнь напополам, и вторую половину ее он провел в США, но оттого не перестал быть русским, недооцененным на родине живописцем. В классическую манеру письма он умело и тонко привносил оттенки стилевых направлений – от импрессионизма и модерна до экспрессионизма.

Зато его работы оценил Запад. Их стоимость растет год от года. Увы, и подделки появились - вслед за спросом.

"Обнаженная" Николая Фешина - была одним из топ-лотов торгов Sothebys в 2013 году. Ее оценочная стоимость - 500-700 тысяч фунтов. Первоначально картина находилась в коллекции голливудского актера Джорджа Монтгомери. После смерти по завещанию она перешла в собственность Художественного музея Палм-Спрингс (Калифорния). Средства, вырученные от продажи картины, будут направлены в фонд Джорджа Монтгомери.

Портрет дочери Ии. Николай Фешин. Фото: из архивов Третьяковской галереи.

№9 Василий ВЕРЕЩАГИН около 14 млн.$

А эту картину узнают все. Русский классик Василий Верещагин не случайно украшает школьные учебники.

И вот 2011 год, русские торги в Лондоне. Картина Василия Верещагина "Жемчужная мечеть в Дели" (1876-1879 гг.) стала главным лотом торгов Sotheby's, посвященных творчеству русских художников XIX-XX вв.

По словам представителей аукционного дома, полотно размером примерно 4 на 5 м является одной из наиболее ярких работ художника, выполненных им под влиянием путешествия в Индию.

Апофеоз войны. Василий Васнецов. Из собрания Третьяковской галереи.

№10 Константин СОМОВ более 12 млн. $

$5,251 млн.—в ноябре 2007 года таков был рекорд цен на русскую живопись. Такую сумму уплатил неизвестный покупатель на лондонском аукционе Christie’s за небольшое полотно Константина Сомова «Русская пастораль». Причем, пастораль тончайшего автора, представителя русского серебряного века изначально выставлялась в $200–300 000. В эту же сумму оценивали и ещё две картины Сомова на Christie’s—«Портрет Владимира Сомова, племянника художника» и «Вид из окна».И эти полотна того стоят.

Около миллиона долларов за «Вид из окна»—это дорого. Пять миллионов за «Пастораль»—не просто дорого, это очень дорого. Столько может стоить небольшой Матисс или Пикассо.

Дама в голубом. Портрет Е. М. Мартыновой. Константин Сомов. Из собрания Третьяковской галереи.

№11 Николай РЕРИХ более 11 млн. $

Летом 2013 года аукционному дому удалось поставить мировой рекорд, реализовав на торгах его картину "Труды Богоматери" за 7,9 млн фунтов. Эта цена стала самой высокой для его работ на "русских торгах". Через год "Дымы мира" Рериха, написанные им "по мотивам" русских революционных событий, Bonhams продал за 1,4 млн фунтов.К слову, успех этого аукционного дома уже традиционно "числится" именно за Николаем Рерихом, фигурой сверхмистической, которого не спутаешь ни с чем.

мать Чингис-хана. Николай Рерих. Фото: из архивов Третьяковской галереи.

№12 Александр ЯКОВЛЕВ более 9 млн. $

В 2013 году среди других топ-лотов оказалась пастель Александра Яковлева "Тибетский монах с колокольчиком" (1932 год), на которой изображен монастырь Шара-Мурэн, уничтоженный в конце 1930-х годов, причем Яковлев оказался последним видевшим его европейцем. Историческую пастель оценили в 2,3-3,2 миллиона рублей. Имя этого художника, навсегда уехавшего из России в околореволюционные годы, на родине знают мало. Он отправился сначала в Китай, потом в Париж. Он путешествовал по Эфиопии с Генри Ротшильдом. Давал свои картины для благотворительных лотерей, в том числе в пользу Комитета помощи русским писателям и ученым (1928, 1929) и нуждающимся членам общества «Мир искусства» (1930), в пользу общества «Быстрая помощь» (1934), на Балу прессы в пользу Союза русских писателей и журналистов (1937), в пользу Московского землячества (1938).

Портрет балерины Анны Павловой. Александр Яковлев. сайт artsait.ru

№13 Владимир БОРОВИКОВСКИЙ более 9 млн. $

Картин ризнанного классика русской живописи мало. Но когда они появляются на торгах, это всегда производит фурор. 2014 год. Аукцион Кристис. Картина Владимира Боровиковского "Портрет графини Любови Ильиничны Кушелевой, урожденной Безбородко, с детьми Александром и Григорием" продана почти за 3 миллиона фунтов стерлингов - мировой рекорд для этого художника. Предварительная стоимость работы, написанной в 1803 году, была гораздо ниже итоговой цены - всего 50-70 тысяч фунтов стерлингов.

На третьем месте по вырученной стоимости оказалась еще одна работа Боровиковского - "Портрет князя Петра Васильевича Лопухина", проданная за 2,15 млн фунтов при "скромной" стартовой цене в 40-60 тысяч. Вся коллекция живописца на торгах оценивалась в 7,95 млн фунтов.

Портрет М.И. Лопухиной. Владимир Боровиковский. Из собрания Третьяковской галереи.

№14 Владимир МАКОВСКИЙ около 8 млн. $

Маковский —абсолютный русский классик. Боярышники, девушки в кокошниках, поля...А «Дети, бегущие от грозы»? Его картины любят в России, их знают поколения. Поэтому, если картины этого автора, как и Шишкина, и Боровиковского, попадают на аукционы, их охотно покупают. А раз покупают, то есть и те, что всегда мечтают ...подделать.

Цветущий февраль. Владимир Маковский. Фото: из архивов Третьяковской галереи.

№15 Борис ГРИГОРЬЕВ около 7 млн. $

Среди интересных работ, выставленных на Сотбис в этом году, отмечают и произведение Бориса Григорьева «Рамаяна», посвященное Махатме Ганди. Полотно оценивается в 600-800 тысяч фунтов стерлингов. Картина была последний раз продана с молотка в 1930-х годах и с тех пор никогда не выставлялась на торги.

Цены на картины Бориса Горигорьева растут с каждыс сезоном русских торгов и можно не сомневаться, что полотно будет продана много дороже.

Кусочек ярмарки в Генгале. Борис Григорьев. Фото: из архивов Третьяковской галереи.

№16 Аристарх ЛЕНТУЛОВ около 7 млн.$

Имя Аристарха Лентулова в школьных учебниках не значится. А художник очень известный. Стиль его работ отражает самобытную манеру автора, представляющую собой синтез западного кубофутуризма с исконно русской тематикой. В 2013 на Кристис был установлен рекорд цены для произведений Лентулова: его картина "Церковь в Алупке" была продана за 3,5 млн долларов. В 2014 его работа ушла с молотка за 2 млн. долларов.

Пейзажи с воротами. Аристарх Лентулов. Фото: из архивов Третьяковской галереи.

№17 Илья МАШКОВ около 7 млн. $

Работы Машкова пользуются сейчас большой популярностью среди коллекционеров - на "русских торгах в 2012 году " его "Натюрморт с фруктами" был продан за рекордную сумму в 4,8 миллиона фунтов стерлингов. Другой выставляющийся на торги шедевр - работа Ильи Машкова 1911 года "Купальщицы" с оценочной стоимостью в 600-800 тысяч фунтов.

Снедь московская. Хлебы. Илья Машков. Фото: из архивов Третьяковской галереи.

№ 18 Юрий АННЕНКОВ более 6 млн. $

Ю рий Па влович А нненков — русский живописец и график, художник театра и кино, заметная фигура русского авангарда, представитель русско-французского модерна, пишет о нем энциклопедия. Он родился в Петропавловске-Камчатском (хотя некоторые справочники указывают Петропавловск казахский) в конце 19 века, полжизни провел в России. И затем, как многие представители цвета отечественной интеллигенции, оказался в эмиграции, в Париже. Где тоже вполне состоялся. Он прожил долгую жизнь и, уйдя в 1974, застал еще "наше время".

Портрет Александра Тихонова, созданный Юрием Анненковым в 1922 году, в 2014 году был продан по рекордной для него цене -4 млн фунтов. Причем картина до этого уже дважды выставлялась на аукционы и каждый раз ее продавали дороже.Произведения художника, а особенно графика -появляются на аукционах довольно часто, причем многие из них вполне доступны по цене. Надо отметить, что Юрий Анненков пока не вошел в обойму художников, чьи творения регулярно приносят на торгах миллионы. Инвестиционный потенциал этого художника очень высок. И это понимают все.

Святой Христофор. Юрий Анненков, частная коллекция. сайт avangardism.ru

№19 Зинаида СЕРЕБРЯКОВА более 6 млн. $

Рекорд "русских торгов" лета 2015 года. Самым дорогим лотом стало полотно Зинаиды Серебряковой (1884-1967) "Спящая девочка", проданное за 5,9 млн долларов, что почти в восемь раз выше оценочной стоимости. Кстати, стоимость этой картины не учтена в общем рейтинге (торги проводились летом, а он составлялся за несколько месяцев до этого).

Автопортрет. Зинаида Серебрякова. Фото: из архивов Третьяковской галереи.

№20 Илья КАБАКОВ около 6 млн. $

Главным лотом торгов 2013 года была заявлена ранняя работа Ильи Кабакова - "Праздники. N6" из знаменитой серии "Праздники", эстимейт которой составляет от 800 тысяч до 1,2 миллиона фунтов.

"Эта работа лишь имитирует классический стиль официальной советской живописи на заказ, скрывая под ним критический смысл. Картина, поверхность которой усыпана фантиками от конфет, доступных в СССР, на самом деле представляет фальшивый оптимизм, маскирующий тоскливую реальность повседневной жизни", - так оценили ее эксперты Sotheby's.