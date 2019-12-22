Лайфхак-антистресс: 10 лучших "штучек" для релаксации

Лучший способ расслабиться – вообще не напрягаться. Но, поскольку он труднодостижим, человечеству с времен охоты на мамонтов приходилось придумывать 1000 и 1 относительно легкий способ релаксации. Вариантов в итоге - миллион. Вместе с нейрофизиологом, канд.мед.наук Игорем Спрейсом мы рассмотрели варианты доступных каждому способов.

Живое существо – кошка или собака – это лучший в мире психотерапевт. Во-первых, отвлекает от любых переживаний и само по себе снимает стресс и напряжение. Во-вторых, делает мир лучше и богаче на одно счастливое существо. Мир делится на 2 непримиримых лагеря – кошатники и собачники. Если вы не относитесь ни к одному из них, попробуйте проявить заботу о хомячке. Или питоне. Или попугае. Минус есть, и он серьезный – аллергикам все эти радости жизни противопоказаны.

Есть относительно «шумные» варианты успокоения нервов, подходящие для неугомонных людей, но давайте вспомним о флегматиках и меланхоликах. И в целом – о людях, которых кропотливый труд в тишине не выводит из себя, а наоборот, успокаивает. Для них – пазлы. Доступно и красиво, не зря это развлечение перекочевало от детей к взрослым.

Столь же сосредоточенно можно что-то раскрашивать. Можно квадратики в покупной «раскраске», будущей картине, можно граффити на стенах подъездов. К слову, любителям рисовать и собирать мозаики я бы посоветовал обучиться вышивать. Крестиком, гладью или бисером. Или макраме плести. Должно получиться! И тогда ваш вариант успокоения принесет не только нужный психологический настрой, но и даст возможность украсить быт.

Специальные очки для расслабления –это «штучка» для технарей, обожающих навороты. Как вариант – почему бы нет? Если вам не по душе «высокие технологии», займитесь примерно тем же, но в другом, более традиционном варианте. Заведите аквариум. Запустите в него рыбок. Поставьте рядом диван. И медитируйте на здоровье, глядя на рыбок через стекло.

Помните, мы говорили про любителей животных? Тут многие, наверняка, загрустили - и погладить некого. Аллергия. Но есть выход. Большая, уютная мягкая игрушка, которую тоже можно гладить. Гораздо лучше, если это какой-нибудь «хомяк – повторюшка» или «заяц-повторюшка». А все почему? Такая «животина» скажет ровно то, что скажешь ты. А это супер! Ведь кто такой «повторюшка»? Как минимум собеседник, который «в теме». С общим с тобой взглядом на жизнь. Ты понимаешь его, он –тебя.

В этом случае главное – надежные батарейки. Или аккумуляторы. Улыбнулись? А то!

А попробуйте взять в руки большой молоток и разбить телевизор! Благо, старый наверняка есть. Сразу жизнь станет легче. Меньше негативных новостей. Больше свободного времени, пространства в квартире и возможности «прочистить» мозг. А освободившиеся от просмотра «ящика» часы лучше отдать близким, живым людям. В конце концов, выглянуть в окошко. И увидеть там рассвет. Или закат.

Жаль телевизор? Зря! Если вы никак не решаетесь на модную, кстати, «фишку», которую называют "расфигачивание" (или у вас новая плазма, а древнего ТВ нет) переходим к более щадящим и менее "вредительским" вариантам. Подарите телек другу. Бабушке. Ей как раз смотреть нечего.

А вот тут понадобится компьютер. И немножко «адреналинового» видео, так, чтоб с риском для жизни (не вашей). Спросите, зачем, ведь вы же собрались расслабляться, а не нервничать? В этом и секрет! Хорошее видео дает эффект присутствия и захватывает эмоции. Напрягает! А после того, как посмотрел, наступает самый кайф – расслабление. Вроде как сам прошел по узенькой досточке на пропастью или поднялся на вершину. Видели, какие счастливые лица у альпинистов, покоривших Килиманджаро или Эверест? Вот вам аргумент.

Итак, боксерская груша (есть в каждом спортивном магазине в разных вариациях), парик, усы и минимум одежки. Можно еще и разрисовать под кого-нибудь. А после всего этого «священнодействия»…как следует поговорить с ней. С грушей, разукрашенной под обидчика. О ваших общих проблемах, да. Разговор может оказаться впечатляющим. А от души накостыляв противнику, вы точно расслабитесь. Пять минут такой тренировки ежедневно – о расстроенных нервах можно будет забыть, а заодно скинуть 10 лишних кило и улучшить физическую форму.

Кеды и кроссовки – это замечательный атрибут расслабления. Перво-наперво, в сердцах, набираешь скорость. Потом сбавляешь ритм, выравниваешь дыхание и…к свету в конце тоннеля. Метод старый, но не теряющий популярности. И это правильно. Потому что поколениями проверенный.

Итак. Представляем себя шаманом. Надеваем любую подходящую маску из магазина сувениров, любое подходящее «рубище» и небольшой барабан. Нужен простой ритм. А если сочетать его со спонтанным танцем – будет вообще самое оно. Отвлечетесь, расслабитесь и… соседей развлечете. Поэтому для вашей безопасности не стоит применять это «убойное» средство после 10 вечера.

Ну а самый эффективный вариант «расслабухи» прост, как правда. Это такая дыхательная гимнастика. Запоминаем. Надо сделать глубокий вдох, на сильном выдохе взмахнуть руками и сказать: «Ну и черт с ним!» Примерно так, выбирая иной раз словцо покрепче, справлялись со стрессом наши предки, охотники на носорогов. Разумеется, когда речь изобрели.