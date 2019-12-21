Гори, беленькая, синим пламенем: корреспондент «Комсомолки» проверяла качество спиртного по советам из интернета

Новый год совсем скоро, опять куранты, шампанское рекой. А кто празднику рад, тот заранее… закупает горячительное. Как на глаз определить некачественные напитки? Акцизы и сертификаты качества тоже могут оказаться липой. В помощь нам всемогущий интернет! Мы выбрали оттуда несколько народных советов. А прокомментировал их доктор химических наук Александр Рохин.

1. Палим водку

Водка - самая опасная. Факт, но именно она занимает первое место в рейтинге подделок. Как проверить? Лайфхак звучит так: «В стаканчик с водкой опустите лакмусовую бумажку. Если пожелтеет - пить можно. Если посинеет, есть шанс, что «посинеете» и вы». Проверим? Но сделать это оказалось, не так-то просто. Про пресловутую лакмусовую бумажку только все и говорят, а найти ее - целая проблема. Нашла в наборе «Юный химик» у племянника. Итак, момент истины! Опускаю индикатор в рюмку с водкой, правда, дорогой - 700 руб. за бутылку 0,7, и… Результата ноль! Беленькая как была беленькой, так и осталась. Можно выдохнуть.

Комментарий химика:

«С помощью такого индикатора нельзя проверить высокого или низкого качество водка. Так как основной компонент - этиловый спирт - очень слабая кислота и окраску лакмуса не изменяет. Но если все-таки окраска индикатора изменилась - это суррогат и очень опасный».

Гори, беленькая, синим пламенемФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проверим народную другим способом, он гораздо проще: наливаем в рюмку, поджигаем и ждем, что водка заполыхает ровным голубым пламенем. Если же оттенок получается зеленый, перед нами контрафакт - так чаще всего горит метиловый спирт.

- Помните: водка из холодильника гореть не будет, нужно ее сначала подогреть, - продолжает Александр Рохин. - Если пламени все равно нет - это признак низкого качества. При поджигании горит не вся водка, а только пары спирта. Чем выше концентрация, тем интенсивнее будет горение. Обратите внимание на оставшуюся после горения жидкость, должна остаться только вода - прозрачная и без резкого неприятного запаха. Если на дне образовалась маслянистая жидкость, перед вами сторонние примеси, чем их меньше, тем лучше.

Шампанское в студиюФото: Юлия ПЫХАЛОВА

2. Шампанское в студию

Второе место в рейтинге подделок занимает шампанское. Как его проверить? А проще пареной репы: берем обычную пищевую соду, делаем насыщенный раствор (полную столовую ложу на 100 мл воды) и вливаем в бокал. Если игристое потемнеет, значит в составе натурпродукт, то есть виноградная закваска, а если нет - спирт, красители, подсластители и консерванты. И что важно, цена игристого и марка значения не имеют. Дорогое, к слову, чаще всего и «катают» в гаражах. А вот напиток за 300 рублей может оказаться вполне себе качественным. Как и мой экземпляр. Шампанское от соды потемнело.

Комментарий химика:

- С содой взаимодействуют органические вещества (кислоты, танины, антоцианы), которые появляются путем брожения из винограда. Если фальсификаторы будут имитировать дорогое шампанское, то они могут искусственно добавить эти вещества. Поэтому этот способ, скорее всего, подходит для дешевых сортов игристого вина.

Настоящее вино или нетФото: Юлия ПЫХАЛОВА

3. Вино выводим на чистую воду

Следующий лайфхак для любителей изысканного напитка. Совет такой: «налейте вино в пузырек из-под любого лекарства и опустите в таз с водой, зажав пальцем. Погрузив полностью в воду, резко отожмите. Настоящее вино не должно смешаться с водой, то есть растечься маслянистой лужей по поверхности, а вода не должна попасть в бутылек. Если же жидкости соединились, перед вами сомнительный компот».

Аккуратно опускаю бутылек с красным вином (цена - 400 руб. за бутылку 0,7) в глубокую чашку с водой. Вода сразу окрасилась в ярко-розовый цвет. Мой вердикт: не бывать больше тебе, любимая марка, на моем столе! А вот эксперимент с белым вином удался: ничего не смешалось, значит, хорошее вино, надо брать!

Комментарий химика:

- Даже такой примитивный способ проверки имеет право на существование. Все дело в том, что настоящее вино гораздо большей плотности, чем вода, именно поэтому они и не должны смешиваться. Но опять же, применить метод с водой можно лишь к дешевым винам. Сейчас преступники так изощренно подделывают дорогой алкоголь, что от оригинала и не отличишь.

Виски и коньяк против хлористого железаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

4. Коньяк и виски

«Чтобы проверить коньяк или виски, нужно добавить хлористое железо в стакан. Подделка под воздействием реактива окраса не меняет, а натуральный продукт как раз наоборот - становится темным». Забавно. И где взять это хлористое железо? Полгорода оббежала, обзвонила десятки магазинов бытовой химии. Проблема в том, что мне-то нужно было буквально несколько граммов хлористого железа, а его обычно продают ведрами весом по 45 кг. Еле уговорила ребят из магазина радиотехники в соседнем дворе отсыпать граммульку порошка. Сначала смешала химикат с водой в пропорции 100 граммов реактива на 200 миллилитров воды, как учила инструкция, а потом влила эту жидкость в виски и коньяк. Потемнело, родненькое, потемнело.

Комментарий химика:

- Вот это уже научный подход! Доказано, действует! Кроме того, я советую покупать бутылки, которые помещены в коробки или в тубусы. Настоящий коньяк не любит солнечный свет.

Проверяем пивоФото: Юлия ПЫХАЛОВА

5. Губит людей не пиво

Может, и не самый новогодний напиток, но, согласитесь, очень популярный, особенно утром 1 января. Холодненькое на больную голову - самое то. Как оказалось, пенное подделывают ничуть не реже водки и шампанского. Лайфхакер предлагает взять монетку и положить ее на пену. «Если не утонет, перед вами пиво весьма хорошего качества» - гласит интернет-мудрость. А как у нас? Пена монетку не выдержала. Значит, купили некачественный продукт? Сомневаемся, да что ж это за пена должна быть такая, чтобы выдержать два рубля?

Комментарий химика:

- Пена - это главное для пива. Причем ее не должно быть слишком много или мало. Очень существенный фактор - устойчивость пены. Он показывает уровень зрелости пенного. У хорошего, качественного хмельного пена будет густой, с толщиной слоя в 4—5 мм. И она не будет сходить с поверхности порядка 1-1,5 минуты. Если пены нет вообще, значит - пиво сильно развели водой или в составе не хватает углекислоты, или его просто заморозили.

ЗВОНОК В РОСПОТРЕБНАДЗОР

Идете за бутылкой? Возьмите с собой смартфон

- Введенная пару лет назад Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС), позволяет контролировать производство и продажу алкоголя. Ее не обманешь. Скачайте на телефон приложение «Алкоголь Сканер», через которое по QR-коду можно будет узнать все о выбранном напитке: где, когда, как разлили, дата и местность, где произвели.

КОМПЕТЕНТНО

Никаких примесей и осадков

- Дам еще несколько практических советов, как визуально отличить настоящий алкоголь от подделки, - добавила начальник отдела экспертиз, материалов, веществ и изделий экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Иркутской области Людмила Рандина. - Причем это касается любого вида напитка и водки, и вина, и коньяка. Нужно осмотреть жидкость - в ней не должно быть никаких примесей, осадков, мути. Причем это касается любого вида напитка и водки, и вина, и коньяка. Этикетка должна быть ровно и плотно приклеена к стеклу, без складок и морщин. Переверните бутылку вверх дном - из пробки ничего не должно побежать, уважающий себя производитель плотно закупоривает горлышко. Ну и последний метод: обращайте внимание на ГОСТ, нечестные производители могут указать старый номер, который уже не действует на данный момент. Как проверить? Просто наберите в Яндексе номер, который написан на этикетке и все сразу станет ясно.

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