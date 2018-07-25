2018-07-30T07:16:23+03:00
Происшествия

Пациент напал с ножом на врача в Нижнеудинске

Полиция и СК проводит проверку
Алена ЧИЧИГИНА
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Пациент напал с ножом на врача в НижнеудинскеПациент напал с ножом на врача в Нижнеудинске
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ЧП произошло в Иркутской области. Пациент напал на врача Нижнеудинской районной больницы в среду, 25 июля.

- Все произошло в кабинете врача-отоларинголога в местной поликлинике, - сообщают в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области. - В результате происшествия пострадала врач, а также находящаяся в кабинете старшая медицинская сестра. Сотрудники больницы, ставшие свидетелями случившегося, вызвали полицию.

Мужчину, напавшего на медиков уже задержали. В больнице была нажата тревожная кнопка, быстро приехали сотрудники ОВО Росгвардии и доставили его в отдел внутренних дел. Сейчас следователи СКР проводят проверку.Ивестно, что мужчина состоит на учете у врачей. Пострадавшие находятся в травматологическом отделении. Им была оказана вся необходимая медицинская помощь. В настоящее время врач и медсестра находятся на амбулаторном лечении, их состояние оценивается как удовлетворительное.Это уже не первый случай нападения на медиков в Иркутской области.

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