25 Июль 05:16 2018-07-25T17:32:30+03:00

Погоня за лихачем на "Жигулях" в Иркутске: полицейским пришлось стрелять по колесам.

Изменить размер текста: A A

Настоящая погоня, как в боевиках, развернулась на улицах Иркутска. Инспекторы ГИБДД, патрулировавшие улицы города ночью, обратили внимание на «Жигули». Отечественный седан ехал на огромной сокрости.

Полицейские попытались остановить нарушителя, но тот лишь прибавил газу и попытался скрыться.

Включив спецсигналы, экипаж ДПС бросился за ним в погоню сначала по улице Сурнова, выехал на мост, а затем на Маяковского, где одностороннее движение. Оперативники несколько раз по громкоговорителю просили лихача остановиться, но тот, наоборот, только набирал скорость.

Когда стало ясно, что погоня может стать причиной крупной аварии, полицейские решили применить табельное оружие. С простреленными колесами нарушителю было уже не скрыться. Машину блокировали, а водителя скрутили.

За рулем «семерки» оказался 23-летний ранее судимый житель деревни Херетин Боханского района.

- На него составили пять административных протоколов за грубые нарушения правил дорожного движения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - кроме того, молодой человек отказался пройти процедуру медосвидетельствования. Сейчас он находится в спецприемнике.