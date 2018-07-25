Новички ХК «Байкал-Энергия»: в команду перешли форвард Евгений Волгужев и полузащитник Антон Филимонов

25 Июль 13:54 2018-07-30T07:16:23+03:00

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Иркутская «Байкал-Энергия» продолжает укреплять свои ряды перед началом нового сезона. Очередными новичками бело-синих стали 28-летний нападающий Евгений Волгужев и 25-летний полузащитник Антон Филимонов. Оба этих хоккеиста перешли в нашу команду из ульяновской «Волги», которая сейчас переживает серьезный финансовый кризис, и рискует не заявиться на новый сезон.

Евгений Волгужев и Антон Филимонов уже приехали в Иркутск и подписали контракт с «Байкал-Энергией». Отметим, что прошлый сезон форвард Волгужев провел в красногорском "Зорком", а в «Волгу» планировал вернуться в это межсезонье. Антон Филимонов также выступал в подмосковной команде. Таким образом, оба хоккеиста уже работали под началом нынешнего главного тренера "Байкал-Энергии" Андрея Рушкина. Кстати, сам Андрей Рушкин характеризует новобранцев только с положительной стороны:

– Евгений Волгужев очень результативный нападающий, он много забивает. А самое главное, это один из лучших нападающих по игре в обороне, - цитирует Андрея Рушкина пресс-служба «Байкал-Энергии». - Он умеет правильно действовать от начала атаки до лицевой линии. И отлично пробивает стандарты. Что касается Антона Филимонова, то это опорный полузащитник, способный играть бортового полузащитника. Очень быстрый, и неплох в контратаках.

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