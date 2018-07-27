27 Июль 04:54 2018-07-30T07:16:23+03:00

Пожар в реабилитационном центре в Иркутске: из здания эвакуировали 27 детей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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ЧП в детском реабилитационном центре Иркутска по улице Аносова, 2а произошло в ночь на 27 июля. Сотрудники почувствовали запах дыма и приняли решение в ту же минуту эвакуировать детей. Всего из здания вывели около 35 человек, среди которых 27 ребятишек.

- Быстро сработала наша система пожарной сигнализации, - сообщили «КП-Иркутск» сотрудники реабилитационного центра. - Никто из ребят и персонала не пострадал. Прибывшие на место пожарные полностью ликвидировали возгорание.

Позже выяснилось, что очаг возгорания находился в бойлерной в подвале трехэтажного кирпичного здания. Огонь повредил помещение реабилитационного центра на площади всего лишь 1 квадратный метр. Точные причины ЧП выясняют дознаватели.

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Пожар произошел 10 июля в одной из пятиэтажек микрорайона Юбилейный в Иркутск. Сообщение об этом в экстренные службы поступил ночью. На место происшествия выехали три подразделения. Горела квартира на втором этаже, из окон валил дым. Сотрудники МЧС эвакуировали 25 жильцов.