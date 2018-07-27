27 Июль 06:05 2018-07-30T07:16:23+03:00

Иркутский альпинист Сергей Глазунов погиб при восхождении на вершину «Латок-1» в Пакистане. Фото: соцсети.

По предварительной версии, альпинист сорвался с высоты 1,5 километра

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Трагическая новость пришла из Пакистана. Там при восхождении на вершину «Латок-1» высотой 7145 метров погиб иркутский альпинист Сергей Глазунов. По предварительной информации трагедия произошла из-за ухудшения погоды во время, когда альпинист с напарником штурмовали вершину. Тело иркутянина обнаружили с вертолета

- Сергей сорвался с 1,5 километровой высоты, - подтвердил корреспонденту «КП»-Иркутск» гибель Сергея Глазунова руководитель федерации альпинизма Иркутской области Григорий Скаллер. – Точных подробностей не знаю, так как узнал об этом буквально утром, 27 июля.

Напарник Сергея Глазунова Александр Гуков из Санкт-Петербурга по-прежнему находится в горах. Операция по его спасению продолжается. Об этом в соцсетях написал брат Сергея Глазунова Евгений.

- Нужно спасти Саню Гукова! Не забывайте о нем пожалуйста, - написал Евгений. Правда, комментировать гибель брата «Комсомолке» он отказался.

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