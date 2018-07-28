Кристина Мищенко из Иркутска победила на конкурсе красоты в Каннах

28 Июль 14:28 2018-07-30T07:16:23+03:00

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«Миссис Европа - 2015», «Миссис Вселенная - 2016» - нет, иркутянке Кристине Мищенко мало титулов. Жгучая брюнетка снова надела на себя корону королевы красоты, став обладательницей титула Miss Cannes International на конкурсе во Франции.

- Конечно, ехала только за победой, а как иначе? - ликует сибирячка. - Я не из тех, для кого участие важнее. Я, конечно, долго готовилась, но, признаюсь, за фигурой слежу всегда, и не ради конкурсов красоты. Каждый день хожу в спортзал, приседаю со штангой даже дома. Второй секрет - правильное питание. Отказалась от сладкого давно и надолго.

«Миссис Европа - 2015», «Миссис Вселенная - 2016» - нет, иркутянке Кристине Мищенко мало титулов.

Подготовка шла месяц. Участницы, а претендентки были со всей Европы, целый месяц участвовали в фотосессиях: делали снимки на дорогих яхтах, в спортивных автомобилях, на красной дорожке Каннского фестиваля. Не обошлось и без казусов: у Кристины потерялся второй чемодан, в котором были платья для выхода на сцену. Багаж привезли буквально за несколько часов до финала, и наша красавица блистала на красной дорожке в великолепном золотом платье. Шансов у соперниц не осталось! Корону Кристине вручила супермодель, известная в Европе, Наталья Шаповалова.

Теперь Кристина представит Францию на мировом конкурсе Top Model Universe - 2018, а еще в придачу сибирячка получила контракт с крупным модельным агентством. Ее лицо теперь будет украшать плакаты в Каннах и Монако.