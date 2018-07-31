31 Июль 15:04 2018-07-31T17:39:00+03:00

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Метеорит, который случайно нашли в 2016 году в Бурятии, получил название Уакит. Старатели искали золото в четырех километрах от поселка Уакит, что в Баунтовском эвенкийском районе республики, а наткнулись на интересный «камень». Оказалось, что это метеорит. Совсем небольшой - всего 10 см в ширину и длину, но зато подозрительно увесистый - едва ли не 4 кг. Им тут же заинтересовались геологи.

- В Улан-Удэ они провели предварительное исследование и подтвердили, что найденный образец является метеоритом, - рассказывает профессор Уральского федерального университета Виктор Гроховский. - Затем его передали ученым в Новосибирск, где и зарегистрировали.

В Новосибирске сотрудник Института геологии и минералогии РАН Виктор Шарыгин заметил, что метеорит необычен по содержанию. Он предположил, что в составе «камень» содержит нитрид ванадия - неорганическое соединение металла ванадия и азота. Чтобы подтвердить свои догадки, ученый отправил космического пришельца в Уральский федеральный университет. Там, изучив его на наноуровне, сделали сенсационное открытие.

- Мы диагностировали вещество - и родился новый минерал, который назвали уакититом, - поясняет Виктор Гроховский. - В реальности мы можем встретить подобное соединение. Например, качканарская руда, которую добывают в Свердловской области, обогащена ванадием, и когда плавят сталь, то встречаются нитриды ванадия. Однако это в сплаве, а здесь речь идет о минерале, который не создан человеком.

Кстати, состав метеорита в целом довольно занимателен для ученого мира. В его составе помимо нового минерала присутствует широкий набор и других экзотических веществ, которые в очень малых долях содержатся в горных породах. А потому исследование метеорита не заканчивается.

- В нем есть новые вещества и, возможно, новые минералы, которые мы будем изучать, - говорит Гроховский. - Например, уже ясно, что присутствует интересное образование вместе с сульфидами. А дальше будем выяснять, как формировался упавший на Землю объект.

Уже понятно, что найденный в Бурятии Уакит отнюдь не кусочек, отколовшийся от ныне существующих планет. Он хоть и железный, но претерпел стадию переплава. Вероятно, когда только образовались зародыши планет, - даже трудно представить, сколько миллионов лет назад это было, - он входил в их состав. И уже потом раздробился и «болтался» во Вселенной, пока не рухнул на Землю на севере Бурятии.