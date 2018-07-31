Изучив старые уголовные дела, бурятские полицейские поймали маньяка

31 Июль 15:13 2018-08-01T10:30:29+03:00

Изверг, убивший двух девочек, к тому времени уехал в Челябинск, не оставив никаких следов

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29 сентября 2000 года стало последним днем жизни для 12-летней Даши Смирновой из небольшого городка Северобайкальска в Бурятии. Девочка возвращалась из школы. Путь лежал через городской пляж вдоль берега Байкала, потом через лес и далее к железнодорожному виадуку. Вдруг на тропинке показался незнакомый мужчина: «Тут собачка потерялась, ищу ее. Может, поможешь?» – сказал он и повлек девочку в кусты…

Истерзанное тело Даши нашли тем же вечером. Она была изнасилована, задушена и исколота ножом.

Изверг не оставил следов. Не было и свидетелей. Уголовное дело осталось пылиться на полке архива местной полиции. Вот только родителей Даши все эти годы терзал мучительный вопрос: кто и почему убил их ребенка?

Спустя два года Северобайкальск снова вздрогнул. В августе 2002-го в лесу недалеко от дороги ягодники нашли тело без вести пропавшей девушки. Это была 21-летняя Лида Петрова – местный библиотекарь.

Лиду искали две недели. Позже оперативники восстановили картину происшедшего. С убийцей девушка повстречалась на обочине дороги, когда ловила попутку, чтобы уехать из города в родной поселок. Так она делала обычно, ведь район маленький, все свои, ничего, казалось бы, страшного. Однако в этот раз взявшийся подвезти ее мужчина свернул за городом в лес. Он изнасиловал девушку, затем ударил ее ножом и на полном ходу выбросил из автомобиля.

Судмедэксперты установили, что Лида погибла при падении из машины. Это зверское убийство тоже осталось безнаказанным. Преступник действовал с особой хитростью.

- Все это время сотрудники уголовного розыска пытались найти зацепку в расследовании, - рассказали «КП» в МВД России по Бурятии. – Стали изучать уголовные дела прошлых лет и обратили внимание на преступление, описанное в приговоре Северобайкальского городского суда от 14 апреля 1997 года. Очень похожие обстоятельства. Оперативники подняли старое дело, изучая архив суда, и поняли, что почерк совершенного тогда преступления один в один схож с убийством библиотекаря Лиды.

- В обоих случаях злоумышленник использовал нож, девушки были выброшены из машины, - сравнивали два преступления оперативники. - Пострадавшая тогда девушка, слава Богу, осталась жива. После падения из машины она спаслась бегством, а потом подробно описала милиционерам нападавшего. Благодаря этому довольно быстро был задержан 20-летний Дмитрий Селезнев.

Мужчина провел в колонии три года и досрочно вышел на свободу.

Так, спустя годы, сыщики вышли на Селезнева, подозревая его и в убийствах 15-летней давности. Навели справки. Выяснили, что более 10 лет назад Селезнев переехал в Челябинск, где после развода обзавелся новой семьей и устроился на работу. Но в Северобайкальске у него остались родственники и три (!) бывшие супруги.

- Женщины говорили о нем как о хорошем семьянине, не пил, не курил, работал, - рассказывают полицейские. - Однако отмечали странности в его поведении. Например, Селезнев мог подолгу молчать и не шевелиться, уставившись в одну точку. Была у него страсть к холодному оружию – с собой практически всегда носил нож.

И еще, одна из бывших супруг призналась, что однажды нашла у Дмитрия спрятанный в гараже пакет с ювелирными украшениями. На вопрос, откуда они, мужчина ответил, что ранее занимался скупкой, да так и не продал. Все это вызывало еще больше подозрений. А когда сыщикам стало известно, что Селезнев приехал в Северобайкальск к родственникам, они наведались к нему буквально через пару часов после прибытия.

- При задержании он никакого сопротивления не оказал, - комментирует задержание сотрудник пресс-службы МВД по Бурятии Ирина Казлаускас. – Напротив, после вопросов о событиях тех лет он признался в преступлениях. Так, благодаря грамотной работе сотрудников полиции, задержали злоумышленника, спустя почти два десятка лет.

Селезнев подробно рассказал о том, как убивал. Он помнит все в деталях, смог даже показать место, где выкинул сумочку убитой в 2002 году Лиды Петровой. Ее нашли следователи спустя 16 лет…

Однако точку в истории о северобайкальском маньяке ставить рано. Сыщики не исключают, что преступлений на его счету может быть больше.

Имена и фамилии героев публикации изменены.