Актер Евгений Миронов: «В Иркутске я услышал первые в жизни аплодисменты и получил первые цветы от зрителей»

31 Июль 11:07 2018-07-31T13:49:59+03:00

Изменить размер текста: A A

- Смотри, вон там, на предпоследнем ряду, с самого краю, в паре метров от меня сам Евгений Миронов, - толкая подружку в бок, одна из зрительниц тут же достала из кармана смартфон. Правильно: «не запостил – не было!». Кто ж поверит, что звезда отечественного кинематографа, известный публике по фильмам «Мама», «Охота на пиранью», "Идиот", «Достоевский», "Пепел", "Время первых" вдруг оказался рядом с тобой! Да еще где – во время уборки мусора.

Но самому Миронову времени на селфи с поклонниками было откровенно жаль. Не за тем приехал. Актер появился в национальном парке «Прибайкальский», не только чтобы поприветствовать волонтеров первой смены Всероссийского летнего лагеря «Экодемия», но и помочь им в уборке Байкала.

Появившись на концерте, посвященном открытию экологического лагеря, Евгений Миронов скромно присел к зрителям на трибунах, а не на VIP-местаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Ребята, по дороге к вам мне удалось побывать в бухте Песчаной. Так вот, мусорка там уже изрядно переполнена. Вперед!, - первыми же словами взрывает публику аплодисментами Евгений Миронов. – Имейте в виду, здесь я пробуду еще два дня, и с удовольствием готов присоединиться к вашему волонтерскому движению и помочь очистить берег.

И все-таки корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске удалось поговорить с именитым актером. Евгений Миронов сразу признался, что не был на Байкале целых 25 лет. Но та давняя поездка с театром Олега Табакова запомнилась Евгению на всю жизнь.

- Пробыли мы здесь недели три, - улыбается Евгений Миронов. – Это были мои первые в жизни гастроли, когда мне дали главную роль. Спектакль назывался «Звездный час по местному времени», режиссером был Володя Машков. Помню, как дико волновался перед выходом, ведь одно дело играть в маленькой «Табакерке», и совсем другое в огромном театре. Но в Иркутске все прошло отлично. Зал был переполнен, здесь же я услышал первые в жизни громкие аплодисменты и получил первые цветы от зрителей.

Общее фото с волонтерами.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что касается Байкала, то буквально в прошлом году, когда Евгений снимался в картине «Время первых», ему удалось узнать у первого космонавта, вышедшего в открытый космос - Алексея Леонова, которого он играл, как выглядит огромное озеро из космоса.

- Он сказал, что оттуда не только Байкал выглядит маленьким, но и весь земной шар кажется просто игрушечным, - говорит актер. – Алексей Архипович признается, что только там понял всю ценность этого шарика. Я же, увидев сейчас красоты озера, также сделал для себя открытие. Пусть оно банальное, но я понял, что здесь мы все гости. Мы уйдем, а эта замечательная природа останется навечно. Так что наша задача - если не улучшить, то хотя бы оставить наш Байкал в таком же величии.

Интервью Евгений Миронов давал на фоне байкальских пейзажей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жаль, но многие отдыхающие, похоже, по-прежнему считают, что убирать оставленный на берегу озера мусор за ними обязан кто-нибудь другой. Например, дети во время каникул.. Но даже переполненная мусорка в Песчаной, по словам актера не идет ни в какое сравнение с тем, что творится на улицах Нью-Йорка.

- Думаю, это самый загрязненный город мира, - продолжает Евгений Миронов. – Не поверите, но в центре Нью-Йорка горожане бросают мусор прямо на центральных улицах. Я так не смогу никогда. Помню момент, когда только научился говорить, мама сделала мне замечание, когда я бросил на землю огрызок яблока. Тогда она грозно сказала: «Видишь ту урну, подними яблоко и отнеси туда». Я так и сделал. С тех пор как отрезало. Никогда не выброшу на улице даже маленький фантик.

С Байкала Евгений Миронов уедет не с пустыми руками.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поклонники Евгения Миронова знают, что помимо съемок в кино и работе в театре, он активно занимается общественной деятельностью и благотворительностью. С 2005 года при его активном участии проводится международный фестиваль современного искусства "Территория". Это он ежегодно вручает премию "Акция по поддержке театральных инициатив". Является учредителем благотворительных фондов "Артист", "Национальные театральные инициативы", и «Хочу ходить», а также принимает участие в других благотворительных проектах, например, сейчас собирается строить клинику по протезированию детей, чтобы тем не пришлось выезжать для лечения в Штаты.

- Считаю, известные люди должны платить за свою славу, - обращается к журналистам Евгений Миронов. – Мы можем входить в кабинеты и призывать людей помогать другим. Так считаю не только я, но и другие мои известные коллеги, например моя любимая актриса Чулпан Хаматова. Теперь хочу понять, чем я могу быть полезен Байкалу, я готов стать вашим лоббистом в Москве. Напишите мне про проблемы озера подробное письмо, и я передам его, куда следует. Такая возможность есть.

Актер ответил не только на вопросы журналистов, но и пообщался с волонтерами.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- А какой художественный фильм можно было снять на Байкале – интересуемся у актера.

- Сделать это будет очень сложно, - задумывается Евгений. – Ведь здесь не все так хорошо приспособлено для съемок. Не поверите, но сейчас тот же Санкт-Петербург снимается в Будапеште, потому что там лучше инфраструктура. Для того, чтобы снять кино на Байкале, нужно привезти и обустроить большую группу и аппаратуру, а это не просто. А вот документальное кино здесь можно снимать бесконечно. Я большой поклонник этого жанра, и если поступит предложение сняться на Байкале, с удовольствием соглашусь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/662482" frameborder="0"></iframe> Евгений Миронов: "Снять художественный фильм на Байкале будет сложно".Юлия ПЫХАЛОВА