Хотите научиться прыгать аксель? Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая проводит мастер-классы для детей в Ангарске

2 Авг. 06:20 2018-08-02T06:31:23+03:00

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Аксель, лутц, тройной тулуп, и другие элементы фигурного катания научат выполнять ангарских ребятишек суперзвезды мирового спорта - олимпийские чемпионки Сочи 2014 Юлия Липницкая и Елена Ильиных. Спортсменки приехали в Ангарск на 10 дней, чтобы провести мастер-классы юным фигуристам, и конечно, рассказать им, как добиться таких же успехов в карьере. Так что если хотите вырастить из своего ребенка фигуриста-олимпийца, отправляйтесь на ангарскую арену «Ермак», тренировки уже начались.

А скучать там ребятам, точно не придется. Они испытают на себе то же самое, что и победители Олимпиады. Юлия Липницкая и Елена Ильиных научат детей правильному катанию с отработкой разных технических элементов, и проведут с ними тренировки по общефизической подготовке. Поработают с ребятами и над увеличением выносливости. Ну и какой фигурист без красивой хореографии и координации.

Остается надеется, что после тренировок с такими спортсменками, на ближайших зимних Олимпиадах мы вполне можем ждать ангарских фигуристов.

- Звезд ангарчане видели немало, но только это были лишь показательные шоу, собиравшие полные трибуны. А вот чтобы они делились мастерством в уютной тиши залов и ледовой площадки, впервые. И пусть это станет для маленьких фигуристов самым знаковым событием в их, пока еще, короткой спортивной жизни, - сообщают в пресс-службе ХК «Ермак».

ДОСЬЕ «КП»

Юлия Липницкая

Родилась 5 июня 1998 года в Екатеринбурге

Достижения в карьере:

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях.

Чемпионка Европы 2014 года.

Вице-чемпионка чемпионата мира 2014.

Чемпионка мира среди юниоров 2012 года и вице-чемпионка 2013 года.

Серебряный призёр финала Гран-при сезона 2013/2014.

Вице-чемпионка чемпионата России 2012, 2014 годов.

Елена Ильиных

Родилась 25 апреля 1994 года в Казахстане

Достижения в карьере:

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях, и бронзовый призёр втанцах на льду на зимних Олимпийских играх 2014,

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2012 года,

Серебряный призёр чемпионата Европы 2013 и 2014 годов,

Трёхкратный серебряный призёр чемпионата России 2012, 2013, 2014;

Чемпионка мира среди юниоров 2010 года.