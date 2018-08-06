2018-08-06T12:50:54+03:00
Здоровье

Больницу в Ангарске обязали сделать ремонт благодаря фото в соцсетях

Мама семимесячной девочки выложила снимок палаты с обшарпанными стенами и обваливающейся штукатуркой
Яна ЛИСИНА
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Больницу в Ангарске обязали сделать ремонт благодаря фото в соцсетяхБольницу в Ангарске обязали сделать ремонт благодаря фото в соцсетях
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«Санитарка убирается и молится, чтобы штукатурка не посыпалась в глаза ребенку», - фото с такой подписью, которое выставила в социальных сетях в конце января жительница Ангарска, перепостили тысячи человек. Снимок был сделан в инфекционном отделении.

Кадр, мягко говоря, действительно впечатляющий: обшарпанные стены с дырами, огромные трещины, обваливающаяся краска. На риторический вопрос «Почему в таких условиях содержатся дети?» мама годовалой малышки получила ответ… от Роспотребнадзора. Историей сразу же заинтересовались.

- Я через день написала отказ от лечения и уехала с ребенком из больницы, - пояснила Анна. – А потом мне сообщили, что медицинское учреждение оштрафовали на 15 тыс. рублей за нарушение санитарных правил и обязали за год привести здание в порядок.

Текущий косметический ремонт сделали, однако спустя пару месяцев по стенам вновь поползли трещины… Другого ждать и не приходилось - здание построено в 1952 году.

- Сейчас мы готовим заключение по результату лабораторных исследований, по которому уже ясно, что здание надо закрывать - оно не подлежит дальнейшей эксплуатации, - говорит главный врач Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимир Хабудаев. - Да, мы дважды проводили здесь текущий ремонт. И все это без толку: просела почва под фундаментом, поэтому трещины снова появляются. Это неизбежно.

Словом, проблема с инфекционкой в Ангарске есть, и она будет обсуждаться в региональном минздраве, который должен решить, строить новое здание или капитально ремонтировать существующее. Спасает, что пациентов в блоке сейчас немного: не более 10 человек. Врачи стараются размещать их в других палатах, где условия более комфортные.

Вот в таких условиях лежали дети.

Вот в таких условиях лежали дети.

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