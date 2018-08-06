В Иркутске начинается строительство радиологического корпуса онкоцентра

СЕГОДНЯ 12:51 2018-08-06T13:19:21+03:00

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На территории Восточно-Сибирского онкологического центра состоялось торжественное мероприятие, посвященное старту реализации концессионного соглашения по строительству радиологического корпуса с ПЭТ-центром. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, генеральный директор «Русатом Хэлскеа» Денис Чередниченко, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай и глава минздрава региона Олег Ярошенко нажали кнопку запуска отсчета времени. Виктория Дворниченко, главный врач Иркутского областного онкологического диспансера, уверена, что сказать заветное слово «пуск» строителям удастся раньше заявленного срока. Объект должны возвести менее чем за 3 года.

Концессионное соглашение на 15 лет

Напомним, что вопрос строительства радиологического корпуса на базе действующего онкологического диспансера обсуждался в феврале 2018 года на встрече Президента России Владимира Путина и губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Тогда была достигнута договоренность о привлечении на эти цели федерального финансирования.

- Строительство корпуса задумывалось давно, и сейчас мы приступаем к реализации этих планов, - отметил глава Приангарья Сергей Левченко. - Для успешного лечения важно вовремя обнаружить болезнь. Но также важны современное оборудование и новые технологии. В Иркутский областной онкологический диспансер приезжают люди из разных регионов Сибири и Дальнего Востока. На сегодняшний день это один из крупнейших объектов здравоохранения в России. Уверен, что с завершением возведения нового корпуса у нас произойдет настоящий переворот в медицине. При этом важно, чтобы жители нашего региона активно пользовались предоставляемыми медицинскими услугами, регулярно проходили профилактические осмотры, ведь все мы знаем, что лучше предупредить болезнь, чем лечить.

Стоимость нового радиологического корпуса составит более 5 млрд рублей. Строиться он будет в рамках государственно-частного партнерства. В этих целях в июне этого года между правительством Иркутской области и АО «Русатом Хэлскеа» было подписано концессионное соглашение, рассчитанное на 15 лет (3 года - строительство, 12 лет - эксплуатация). Частные инвестиции в проект составят 2,7 млрд рублей, бюджетные средства - 2,4 млрд рублей.

- Мы договорились с Минздравом России о том, что средства, которые область вложит в онкологический центр, примерно наполовину будут компенсированы финансированием оборудования для других медицинских учреждений региона, - сказал Сергей Левченко.

Как сообщил генеральный директор «Русатом Хэлскеа» Денис Чередниченко, радиологический корпус оснастят по последнему слову техники.

- Там откроется радиотерапевтическое отделение на 120 коек, операционный блок, отделения ядерной медицины, топометрии, медицинской физики и инженерии. Также планируется учебно-методическое отделение, где врачи будут получать новые знания. Общая площадь здания составит 21 280 м2. Запустить объект предполагалось к III кварталу 2022 года, но мы это сделаем гораздо раньше, - заявил он.

Олег Салагай, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации, подчеркнул, что значение этого проекта как для региона¸ так и для всей страны сложно переоценить.

- Президент России Владимир Путин определил онкологию как один из приоритетов здравоохранения, - напомнил он. - Сегодня тысячи человек нуждаются в высококвалифицированной медицинской помощи с применением радиологических методов. Именно на решение данного вопроса направлен проект по строительству радиологического корпуса. Примечательно, что он реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Эта традиция - решать проблемы здравоохранения совместно с бизнесом - имеет очень глубокие корни. Еще в XVIII - XIX веках иркутские промышленники и купцы очень активно участвовали в развитии медицины, строили больницы. Поэтому объект, который сейчас начинает строиться, безусловно, является хорошим продолжением тех традиций и той культуры участия общества в решении важных и насущных задач. Нельзя не сказать и о том, какую роль сыграет этот проект в жизни иркутских врачей. Онкологи перейдут на совершенно новый технологический и квалификационный уровень.

Беспрецедентные вливания в медицину

Кстати, для работы в радиологии привлекут высококвалифицированных специалистов. Подготовка и обучение кадров будут проводиться в соответствии с квалификационными требованиями и международными стандартами. В процессе обучения персонала планируется задействовать, в том числе, иностранных специалистов. Также возможно проведение стажировок в лучших клиниках мира.

Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко подчеркнул, что в XXI веке пациенты должны получать современные и качественные медицинские услуги независимо от своего места жительства.

- Строительство радиологического корпуса позволит приблизить онкологическую медицинскую помощь к самым современным мировым стандартам, - отметил министр. - Ежегодно в онкодиспансере проходят лечение более 24 тыс. пациентов, свыше тысячи из них - жители соседних регионов. Уверен, что с развитием онкоцентра его помощь станет еще доступнее, своевременнее и качественнее.

Олег Ярошенко также напомнил, что за последние 3 года из бюджета Иркутской области на капитальный ремонт и строительство медицинских учреждений было направлено более 3 млрд рублей.

- Это беспрецедентные вливания в сферу медицины, которые ощущают и врачи, и пациенты, - сказал он.

После торжественной церемонии, символизирующей старт строительства, в онкоцентре открылась ежегодная конференция «Японская школа онкологии». В ее работе принимают участие врачи ультразвуковой и эндоскопической диагностики, хирурги Сибирского федерального округа и Дальнего Востока, специалисты Национального онкологического центра (Япония), Международного госпиталя святого Луки города Токио (Япония).

- В 2018-м, который объявлен в России Годом онкологии, абсолютным приоритетом отечественного здравоохранения является лечение злокачественных опухолей, - обратился к участникам мероприятия губернатор Сергей Левченко. - Более того, Президент России Владимир Путин представил масштабную программу по борьбе с онкозаболеваниями. Одна из ее целей - ранняя диагностика таких болезней. Для этого нужны не только хорошо оборудованные центры и диспансеры, но и высококвалифицированные кадры, постоянно повышающие уровень своих знаний. И «Японская школа онкологии», которая в очередной раз открылась на базе областного онкодиспансера, предоставляет медикам такую возможность. Уверен, что каждая из таких конференций помогает спасать человеческие жизни.

Замминистра Минздрава России Олег Салагай отметил, что уже более 12 лет российский и японские онкологи собираются на Иркутской земле, чтобы обменяться опытом и знаниями по самым актуальным вопросам лечения рака.

- За последние годы в Приангарье стали более своевременно выявлять онкологические заболевания, снизилась летальность, - констатировал он. - Вклад врачей-онкологов в эти достижения неоспорим. Уверен, что «Японская школа онкологии» станет важным шагом в решении стоящих перед нами задач. Но это еще и шаг к взаимопониманию. Наш земляк Валентин Распутин когда-то сказал: «Чтобы понимать, не нужно много слов. Нужно много слов для того, чтобы не понимали». А известный японский государственный деятель и писатель Ямамото Цунэтомо говорил, что удовлетворяться достигнутым уровнем понимания нехорошо. Поэтому я всех призываю не удовлетворяться достигнутым и ставить новые задачи.

В рамках конференции в Иркутском областном онкологическом диспансере пройдут лекции, диагностические и операционные мастер-классы; состоялось совещание по открытию на базе Иркутского государственного университета российско-японского факультета для подготовки кадров в области генетики, биологии, биохимии, медицинской физики, специалистов для работы на позитронно-эмиссионных томографах.

В завершение мероприятия замминистра Минздрава России Олег Салагай отметил, что для него как для иркутянина Иркутская область всегда была и остается лучшей, но стремиться всегда есть к чему.

- Здравоохранение региона развивается. Сложности есть, но они последовательно разрешаются, и это дает уверенность в том, что в ближайшее время все проблемные вопросы будут решены и медицина выйдет на качественно новый уровень, - подчеркнул он.

КСТАТИ

Новый корпус онкодиспансера оснастят современным оборудованием

Радиологический корпус с ПЭТ-центром планируется оснастить современной медицинской техникой, позволяющей не только выявлять онкологические заболевания на ранней стадии, но и оказывать высокоэффективную терапевтическую помощь, что в комплексе существенно сократит смертность и повысит качество жизни онкологических больных.

В новом радиологическом корпусе предполагается разместить широкий спектр оборудования, необходимого для интероперационной лучевой терапии, брахитерапии, радиомодификации и топометрии. Также планируется установить пять линейных ускорителей электронов, один из которых будет обладать расширенным функционалом для стереотаксической радиохирургии. Кроме того, предполагается оснащение радиологического корпуса двумя компьютерными томографами, двумя установками ядерной магнитно-резонансной томографии для топометрии и дозиметрических исследований. Проектом предусмотрены также гамма-камера и радиоизотопная лаборатория.

Центр позитронно-эмиссионной томографии будет оснащен высокоэнергетическим циклотроном, модулями синтеза радиофармпрепаратов на основе 18F, 11C и 13N, двумя ПЭТ/КТ-сканерами. ПЭТ/КТ является самым современным методом диагностики онкологических заболеваний и сердечно-сосудистых патологий. Полученная диагностическая информация будет использоваться при планировании лучевой терапии.

Материал подготовлен и издан ООО «Агентство «Комсомольская правда» - Байкал».

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