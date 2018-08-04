2018-08-04T05:47:28+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске 4 августа: утром пройдет небольшой дождь

Воздух прогреется до +25 градусов
Яна ЛИСИНА
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Погода в Иркутске 4 августа.Погода в Иркутске 4 августа.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске 4 августа, в субботу, ожидается утром небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, с переходом днем на юго-восточный 4-9 м/с. Температура ночью составит +13… +15 градусов, днем воздух прогреется до +23… +25 градусов.

Синоптики предупреждает о неблагоприятных и опасных метеорологических явлениях погоды. 4 августа по области ожидаются грозы, местами в южных районах ливневые дожди, ночью северо-западный ветер 11-16 м/с. При прояснении в северных и в Чунском районах, 5 августа в северных районах ожидаются заморозки 0… -2.

Температура ночью в регионе составляет +5… +10 градусов, при облачной погоде +10… +15 градусов, местами в северных и Чунском районе заморозки, днем +22… +27 градусов, местами +14… +19.

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Заявки принимаются.

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