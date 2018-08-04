2018-08-04T06:16:54+03:00
Общество

Уголовное дело возбуждено о смерти пациентки после липосакции в клинике Иркутска

Однако вину врача предстоит еще доказать
Яна ЛИСИНА
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Уголовное дело возбуждено после смерти пациентки в клинике Иркутска.Уголовное дело возбуждено после смерти пациентки в клинике Иркутска.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти женщины, которой сделали липосакцию в одном из научных центров Иркутска. Дело расследуется по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Речь идет об известном в Иркутске пластическом хирурге.

Напомним, «Комсомолка» уже рассказывала эту историю. Трагедия произошла в октябре прошлого года. 54-летняя иркутянка, гендиректор одной из иркутских компаний, почувствовала себя плохо, после чего впала в кому и через три недели скончалась. Женщину пытались спасти, но не смогли.

Этим трагическим событиям предшествовала операция по иссечению избытков подкожножировой клетчатки и излишков кожи по-простому - липосакция. По сути, пустяковая операция, которую часто делают женщинам, мечтающим о стройной фигуре. Татьяна тоже хотела быть красивой и перед своим юбилеем решилась лечь под нож хирурга. Первая операция прошла в марте. Но неудачно. В этом уверены родственники погибшей.

- Пять с половиной часов продолжалась процедура, - рассказала «КП» подруга бизнес-леди. - В итоге минус девять килограммов и… полгода последующего сплошного ада. Свищ, появившийся после операции, никак не заживал, а это вызывало сильные боли.

В конце концов, врач назначил вторую операцию. Ее сделали 28 сентября. По словам сына погибшей, женщине во время операции дали препарат, после которого у нее остановилось сердце.

- Сердце запустили, но сейчас неизвестно, сколько на это ушло времени. Маму ввели в медикаментозный сон, - пояснил мужчина.

- После второй операции состояние пациентки резко ухудшилось. В ночь с 21 на 22 октября женщина была госпитализирована в одну из больниц города Иркутска, где скончалась в этот же день, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.

И теперь версия родственников погибшей о том, что врачи виноваты в смерти женщины, получила вполне юридическое право на существование. Уголовное дело возбуждено, но его расследование будет очень долгим. В федеральном экспертном учреждении проведут сложную судебно-медицинскую экспертизу.

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