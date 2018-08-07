Сезон охоты открыт в Иркутской области: как получить лицензию

СЕГОДНЯ 14:28 2018-08-07T14:31:25+03:00

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Охота - истинно мужское занятие. Для многих в удовольствие гонять зверя по тайге, часами сидеть в засаде, а потом хвастаться трофеями. В Иркутской области сезон охоты на самые популярные виды животных начнется в сентябре. И сейчас самое время позаботиться о документах, чтобы не оказаться в рядах браконьеров. Итак, лицензии уже выдают.

- Их можно получить в любом лесничестве, которые есть в каждом районе области, - рассказал «Комсомолке» заместитель министра лесного комплекса Приангарья Степан Пересыпкин. - Всего таких подразделений в регионе 37 (список можно посмотреть на сайте ведомства. - Прим. авт.).

Собственно, чтобы получить лицензию, больших затрат не требуется: нужно написать заявление, оплатить налоговый сбор и госпошлину. Размер последней составляет 650 рублей. А сумма налогового сбора зависит от вида: за медведя придется выложить 3 тыс. рублей, за лося - 1500, за косулю - 450.

Однако лицензия на добычу не единственное, что нужно оформить. Понадобится и охотничий билет, который бесплатно оформляют на портале «госуслуги», а еще разрешение на оружие. И здесь целый свод правил с набором самых разных нюансов, описание которых займет не одну страницу. Словом, чтобы не налететь на крупный штраф и не затесаться ненароком в ряды браконьеров, ознакомьтесь с правилами охоты, которые опубликованы на сайте Минприроды России.

- В этом своде правил, к примеру, есть такие моменты, как запрет охоты с движущейся лодки с включенным мотором, - поясняет Степан Пересыпкин. - И прочие нюансы, не говоря уже о сроках охоты. Дело в том, что они четко обозначены для каждого вида животных и нарушителям грозит штраф до 2 тыс. рублей с конфискацией оружия или лишение права заниматься промыслом на срок до 2 лет.

С документацией разобрались, а теперь о том, куда ехать за дичью. В нашем регионе раздолье! Примерно 19 млн гектаров - это территория так называемых общедоступных охотничьих угодий, куда смело можно отправляться на промысел. Безусловно, в список не входят заповедники, нацпарки, заказники и закрепленные за организациями угодья.

- Самые популярные места для наших охотников - это, пожалуй, Баяндаевский, Ольхонский, Иркутский районы, - поясняет замминистра. - Здесь добывают парнокопытных: косулю, лося, а также рябчиков, глухарей. За такой экзотикой, как северный олень, надо ехать в Жигаловский или Качугский районы, за пушными - в Киренский, Тайшетский и Нижнеудинский. На кабана и медведя можно охотиться, например, в Слюдянском районе.

Очень неплохо можно подзаработать и на волках. Сейчас их численность в регионе на грани катастрофы. По последним данным ученых, вместо 1500 положенных особей в области обитает около 5 тыс. хищников. Поэтому в этом году охотникам за каждого пойманного зверя будут выдавать премию в 20 тыс. рублей. Особенно много волков сейчас в Ольхонском, Баяндаевском и Боханском районах.

КОНКРЕТНО

О сроках

Косуля, лось, благородный олень - с 1 октября по 31 декабря.

Дикий северный олень - с 1 августа по 15 марта.

Медведь - с 1 августа по 30 ноября.

Кабарга - с 1 ноября по 31 декабря.

Заяц-беляк, лисица, волк - с 15 сентября по 28 февраля.

Соболь - с 15 октября по 28 февраля.

Норка, колонок, белка, летяга, рысь, росомаха, горностай, ласка - с 1 октября по 28 февраля.

Глухарь, рябчик, тетерев - с 16 августа по 28 февраля.