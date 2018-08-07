Иркутский альпинист Сергей Глазунов навсегда останется в горах Пакистана

СЕГОДНЯ 14:22 2018-08-07T15:56:25+03:00

По законам альпинистов, не принято рисковать жизнями живых ради тех, кого уже нет [фото, видео]

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Трагическая новость пришла в Иркутск из Пакистана 25 июля. Альпинист из Петербурга Александр Гуков передал сигнал SOS и сообщил о том, что сам он находится на выступе в скале, а его напарник Сергей Глазунов погиб, сорвавшись в пропасть с высоты около полутора тысяч метров. Операция по спасению Александра Гукова шла несколько дней.

Все время поисков альпиниста родные Сергея Глазунова переживали за судьбу питерского парня.

«Дорогие друзья, огромное вам спасибо за слова поддержки в эту тяжелую минуту! Мне звонят и пишут со всего мира! Спасибо вам всем! Постараемся вместе пережить самую тяжелую в жизни утрату! Мир никогда не будет прежним, но жизнь продолжается, опускать руки никто не имеет права. Нужно спасти Саню Гукова! Не забывайте о нем, пожалуйста.», - написал брат Сергея, альпинист Евгений Глазунов.

О нем не забывали. В горах развернулась спасательная операция, в которой участвовали десятки людей. Но и от самого Александра требовалось почти невозможное - продержаться несколько дней на холоде, без еды и в одиночестве, ожидая помощи.

Жена Сергея Нина Глазунова также все время «держала руку» на пульсе поисков.

«Дорогие друзья, близкие, знакомые и не знакомые! Я благодарна вам за каждое ваше слово! Каждое ваше словечко для меня огромная поддержка. Я в свою очередь буду стараться быть поддержкой маме и Жене…Я очень боюсь в панике и переживаниях забыть все детали повседневной и обычной жизни Серёжи, делитесь со мной ими...Еще раз спасибо вам огромное! И давайте сердцем будем с Саней Гуковым, мое самое сильное желание, чтобы он вернулся домой!», - оставила она сообщение на своей странице Вконтакте.

Альпинист выжил. Военные летчики спасли его после нескольких попыток 31 июля. О том, какой ценой ему это удалось, рассказывает сам Александр.

Со слов Гукова «Комсомолка» составила дневник альпиниста.

День 1. Мы с Серегой дошли до высоты 6975 метров. Дальше никак. Слишком плохая погода: ветер, снег, низкие тучи. Решили спускаться. На высоте примерно 6200 метров Серый сорвался вниз. Я смог поставить палатку на выступе скалы градусов в 60 - 70. Отправил сигнал SOS группе, которая находилась ниже, и стал ждать помощи. На телефоне остался один процент заряда.

День 2. Передал свои точные координаты, и друзья умудрились забросить мне с вертолета «посылку»: газ для горелки, еду. Кое-как вскипятил воду и приготовил поесть. Погода ужасная и настроение такое же.

День 3. Откуда столько лавин? Сходят одна за другой, даже воды не растопить. Из еды нашел половинку сникерса. Слышу звук вертолетов, но из-за облачности они не могут подняться. Хочется только, чтобы обо мне не забыли. Двигаться на своей «полке» я не могу. Все, чем занимаюсь, делаю массаж ног, чтобы не замерзнуть.

День 4. А вот и галлюцинации подъехали. Мне привиделся альпинист, с которым я пытался покорить Латок-1 год назад. Казалось, что мы сидим вдвоем и едим пельмени. Продолжаю делать массаж. Растопил немного снега, чтобы попить. Через пару дней помру тут, на камешке. Телефон разрядился.

День 5. Палатку завалило снегом. Сил разгребать его больше нет. Не могу пошевелиться... Из развлечений только галлюцинации.

День 6. Слышу вертолеты. Но облачность низкая, они не долетят.

День 7. Под утро мерещилось, что я дома с семьей, ем пельмени. Потом очнулся и понял, что еще в горах на краю пропасти. Спальник совсем промок и холода от него больше, чем тепла. Пришлось выкинуть. Еще одну ночь на такой высоте не пережить. Я на грани...

Сегодня координатор спасательных работ Анна Пиунова сообщила о том, что погибший Сергей Глазунов навсегда останется на вершине Латок-1 в Пакистане.Поиски его связаны с пасностью для тех, кто в них участвует.

glazunovsergen Иркутский альпинист Сергей Глазунов навсегда останется в горах Пакистана

- Это норма в альпинизме, - говорит председатель Федерации альпинизма Иркутской области Григорий Скаллер. – Погибшие почти всегда остаются в горах, которые штурмовали. Потому что все понимают, что не стоит рисковать жизнями живых ради тех, кого уже нет.

В память о погибшем брате альпинист Евгений Глазунов смонтировал вот этот ролик.

Серега....Памяти Брата

СПРАВКА «КП»

Сергей Глазунов был мастером спорта, чемпионом России, инструктором альпинизма. За свои восхождения Сергей был номинирован на премии «Золотой ледоруб России» и «Хрустальный пик».

Александр Гуков – помощник капитана дальнего плавания, обладатель международной премии «Золотой ледоруб» и одноименной национальной награды. Попытку покорить гору Латок-1 он предпринимал летом прошлого года. Из-за погоды экспедицию завершили досрочно.