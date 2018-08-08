Побег из сексуального рабства: В Китае из двух сибирячек пытались сделать проституток для арабских шейхов

СЕГОДНЯ 13:29 2018-08-08T15:00:23+03:00

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«Выкачивайте деньги из посетителей любой ценой! Если потребуется, будете и сексом заниматься!»

Для двух 20-летних девушек из Улан-Удэ эти слова прозвучали словно приговор. Они стояли в прокуренном кабинете китайского ночного клуба в городе Иу, прижавшись друг к другу, и не знали, что ответить. Хозяйка заведения по имени Лан Лан сверлила новеньких взглядом, сидя за столом, а у дверей стояла толпа охранников. Не о такой работе мечтали сибирячки, когда летели в Поднебесную…

Завербованы

В родном Улан-Удэ 20-летняя Вера Соколова работала официанткой в одном из ресторанов. Высокая, стройная брюнетка лавировала между столиками, когда одна из посетительниц с ней заговорила.

Вера Соколова познакомилась с агентом по трудоустройству в Китае случайно. Фото: соцсети

- Ты такая красивая! Никогда не задумывалась о работе за границей? - внезапно спросила она.

- А что нужно делать?

- Работа в Китае, хостес (человек, который обычно встречает гостей на входе в ресторан, рассаживает. - Прим. ред.), хорошая зарплата. Ты приезжай в мой офис, все обсудим. Меня Ольгой зовут.

Соколова согласилась. Там Ольга продолжила «обрабатывать» девушку. Расписала сказочные условия: мол, надо будет только гостей встречать, а для этого достаточно двух выученных фраз на китайском. Никакого интима, за безопасность девушек отвечает охрана заведения. Проживание едва ли не в пятизвездочном отеле. Ну и зарплата 80 - 90 тыс. рублей.

- И за визу платить ничего не нужно, - использовала последний козырь вербовщица. - Сделаем тебе рабочую на 3 месяца, так что в стране будешь находиться легально.

Вербовщица из Улан-Удэ (справа) полгода обрабатывала девушек. Фото: предоставлено героинями публикации.

Казалось бы, хоть сейчас собирай чемодан и лети! Но Вера Соколова засомневалась и решила посоветоваться с подругой Кристиной Решетниковой. Девушки переговорили и надумали лететь в Китай вдвоем. Ольга такому раскладу была только рада. В итоге 27 июля самолет с сибирячками отправился в Пекин.

Обман платежом красен

- Нам еще показалось странным, что Ольга посоветовала наврать китайским пограничникам, будто мы туристки, - рассказала в эксклюзивном интервью «Комсомолке» Кристина Решетникова. - Ведь визы-то нам вроде как рабочие обещали сделать. В общем, прикинулись туристками, прошли контроль в аэропорту Пекина и отправились в Ханчжоу, где нас должны были встретить.

Кристина Решетникова уже имела опыт работы в Китае до того, как попала в притон. Фото: соцсети

Там девушки увидели встречающего со своими фамилиями на табличке. Он посадил Веру и Кристину в машину, дал воды. В 40-градусную жару это пришлось как раз кстати. Пассажирки сделали пару глотков и… уснули. Подмешали ли что-то в воду, теперь не узнаешь. Но водитель поехал не в Ченду или Китяо, как было обещано, а в Иу. А об этом городе в России давно ходит молва как о столице торговли и… проституции.

- Привезли нас, там другой человек проводил в какую-то общагу - в комнату, в которую едва две кровати вместились, - продолжает Кристина. – Кругом грязь, плесень. Мужчина забрал паспорта и ушел. Напоследок сказал, что за нами придут ночью, а пока есть время выспаться.

Той ночью девушки и оказались в офисе клуба Лан Лан.

Добро пожаловать… в ад!

- Забудьте ваши имена. Теперь вас будут звать Лиля и Ася, - хладнокровно инструктировала Лан Лан перепуганных девчонок. - Сколько вам обещали денег? 90 тысяч рублей? Может, и получите столько, если план будете выполнять. Каждую ночь чтоб приносили клубу по 450 юаней (около 5000 рублей. - Прим. ред.). Не принесете - штраф! Танцуйте, развлекайте гостей - делайте все, что они захотят. За отказ - штраф! Еще про униформу: носить будете только короткие платья и туфли на высоких каблуках. Да, и макияж чтоб яркий был. Иначе - вы уже поняли - штраф!

- Но нам другую работу обещали. Можно наши паспорта обратно? – робко прошептали сибирячки.

- Ах, вот как?! 200 тыс. рублей платите за паспорта! Мы на вас деньги потратили - на билеты и оформление виз. Или выкупайте, или отрабатывайте 3 месяца. А теперь заткнитесь и идите к гостям!

После этих слов, не дожидаясь ответа, охрана увела Веру и Кристину в клуб на работу. Жизнь ночного заведения кипела. Гости сидели за столиками с горячительными напитками, смотрели, как на сцене танцуют девушки, а потом приглашали их в свою компанию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/663534" frameborder="0"></iframe> В ночном клубе Китая многие девушки из России добровольно работают проститутками.

- Нас посадили к каким-то сирийцам, - вспоминает Кристина. - Китайских гостей там практически нет, лишь арабы и турки. В общем, компания нам предложила выпить. Мы отказались. Дошло до того, что нам чуть ли не насильно стали вливать алкоголь в горло. А потом эти мужчины давай руки распускать, лапать… Мы стали возмущаться и получили несколько пощечин. Один из парней попытался меня увезти из клуба. Потом я узнала, что там есть такая практика: клиенты выкупают у заведения девушек на несколько дней и делают с ними все, что захотят. Я отказывалась, сопротивлялась. Тогда уже пощечиной не отделалась: меня избили прямо на глазах у охранников. Убежала в туалет, там полчаса прорыдала, потом пришлось вернуться. Другие девчонки, которые знают того сирийца, сказали, что я еще легко отделалась.

Так продолжалось до утра. Девушки кочевали из одной компании в другую. Чуть что, их сразу били. Досталось хорошенько и Вере Соколовой.

Проститутка поневоле

- Почему вы не сбежали сразу, а терпели все это 5 дней? - спросили мы у девушек.

- У нас была обычная туристическая виза, как потом оказалось, и мы боялись, что нас отправят в китайскую тюрьму на 2 месяца. Нас предостерегли другие девушки. Поэтому после первой ночи мы попросили о помощи родителей. Они и подняли шумиху в России. Нужно было дождаться, когда информация поступит в Российское консульство в Шанхае, чтобы нас вернули домой. Мы не знали, сколько на это потребуется времени.

За эти 5 дней девушкам еще многое пришлось вытерпеть. Их постоянно унижали и избивали.

- Всего в клубе около 60 девушек с России, Белоруссии и Украины, - уверяет Кристина. - Многие из них сознательно приехали на такую работу. Но все, кому «помогала» Ольга, попали туда обманом. Так, например, мы познакомились с девушкой по имени Лена из Иркутска. Спросили у нее, сколько ей заплатили за месяц. Оказалось, что она еще 40 тысяч должна клубу осталась. Лена хочет уехать, а денег на билет нет. Она в отчаянии! Так нам прямо и сказала, что выхода нет - только заниматься сексом со всеми мужчинами подряд, чтоб дорогу домой оплатили.

Побег

Полицейские нагрянули в общежитие, где ютились девушки, под вечер, пообещали забрать позже.

- В ту ночь мы не вышли на работу, забаррикадировали дверь, чтоб охранники клуба не смогли к нам вломиться, - снова прокручивает в голове все случившееся Кристина. - Они долбились, выключали свет. Мы были до того напуганы, что не решились оставаться в комнате дальше. Только все стихло, выскочили в подъезд с вещами, оттуда - на улицу. Добежали до кафе и просидели там до утра.

В такую комнату поселили двух сибирячек в китайском городе Иу. Фото: предоставлено героинями публикации.

Оттуда сибирячек и забрали полицейские. Они же оплатили билеты россиянкам до Москвы и помогли вернуть паспорта. Вот только хозяйка клуба отдала документы с условием, что девушки оставят расписку: мол, претензий не имеют.

Сейчас в этой истории разбирается Следственный комитет Бурятии. Проводится проверка. Та самая Ольга на допросах не стала отрицать, что отправила девушек за границу. Однако она уверяет, что отправляла россиянок исключительно на позицию «хостес». Впрочем, проверка проводится не только в отношении Ольги. Не исключено, что в Иу все происходило не совсем так, как описывают девушки. Возможно, им действительно предлагали именно ту работу, которая оговаривалась, но им могли не понравиться условия. Кто прав, кто виноват - в этой истории и будет разбираться Следственный комитет. Девушки, как и та самая Ольга, дают показания.

Тем временем в распоряжении «КП» оказались показания Ольги: «У меня свой интернет-магазин. Торгую различными товарами из Китая: одеждой, велосипедами. Хорошо знакома с хозяйкой того ночного клуба в Иу. Узнала, что ей требуются девушки, и решила помочь: разместила вакансии на своей страничке в соцсетях. Я никаких денег за это не получала. Девушкам рассказывала об условиях работы еще до отъезда. Никакой проституции в заведении нет. Не считаю себя виноватой в том, что они не смогли там работать».

Правда, теперь важнее, посчитают ли Ольгу виноватой следователи СКР, возбудят ли уголовное дело и будет ли суд. Ну а Вера Соколова и Кристина Решетникова вернулись домой, однако боятся выходить на улицу из-за поступающих угроз.

Фамилии и имена героев изменены.