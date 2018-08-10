Мошенники оформили кредит на 200 тысяч рублей на сотрудника налоговой из Улан-Удэ

СЕГОДНЯ 06:20 2018-08-10T06:22:00+03:00

Только через 4 года мужчине через суд удалось расторгнуть липовый договор с банком на его имя

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Четыре года назад сотруднику налоговой из Улан-Удэ Алексею Тимофееву понадобились деньги. Он уже брал кредиты, со всеми долгами всегда рассчитывался добросовестно и в срок. Перед тем как оформить новый займ, решил все-таки проверить кредитную историю. И, как оказалось, не зря! Мужчина с ужасом обнаружил, что на нем висят целых два займа, которых он не брал, на общую сумму 240 тыс. рублей. Вот только доказать это удалось лишь сейчас.

- В выписке было написано, что от моего имени подавались заявки на кредиты в 6 банков, - рассказывает Алексей Тимофеев. - Два учреждения ответили одобрением, а я через 5 месяцев ни сном ни духом! Никто из финансовых учреждений не звонил, никаких писем не приходило и повесток в суд тоже. Специалисты, выдавшие 40 тыс. рублей на бытовую технику, сразу поняли, что я ни при чем и что тут замешаны мошенники. А вот по займу на 200 тысяч аферисты вносили минимальный платеж несколько месяцев.

Налоговик начал разбираться в этой истории. Смог узнать, что преступники использовали поддельный паспорт. Часть данных в нем совпадала с его документом. Только на фото был другой человек, и прописка у него тоже была другая. Тимофеев обратился за помощью в полицию.

- Там мне сказали, что пострадавшая сторона - банк и что он должен подавать заявление, - вспоминает Алексей. - Сначала пришел отказ в возбуждении уголовного дела, потом все-таки его возбудили. Насколько я знаю, представители банка все-таки написали заявление. В общем, я понадеялся, что без меня разберутся и накажут виновных. Решил забыть все это как страшный сон.

А через 4 года налоговик опять пошел в банк за кредитом. Причем деньги нужны были немалые - 600 тыс. рублей. Из одного, другого, третьего финучреждения пришли отказы. Объяснять их кредитные организации не обязаны, но Тимофеев сразу догадался, что происходит. Преступников, как оказалось, так и не нашли, а банк долг на 200 тыс. рублей продал коллекторам.

- Я решил судиться, нанял адвоката, - продолжает Алексей Тимофеев. - Тяжбы в итоге продлились 3 месяца. Но это того стоило!

Суд признал кредитный договор недействительным, банк обязал исправить кредитную историю налоговика: удалить из нее сам факт, что он якобы брал займ и что у него имелись просрочки и долги. Правда, 100 тыс. рублей морального ущерба, на который рассчитывал Тимофеев, он не получит. Суд в этих требованиях отказал.

- Теперь вот живу как на пороховой бочке, - добавил Алексей. - Думаю, не повторится ли эта история вновь. Ведь мошенников-то так и не поймали…

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Валерий ГАЛСАНОВ, юрист:

В таких случаях только суд может освободить от бремени выплаты кредита

- Дело оказалось непростым. Во-первых, был пропущен срок исковой давности, который составляет 3 года. Однако суд пошел нам навстречу и восстановил сроки. Удалось доказать, что сотрудники банка ввели моего клиента в заблуждение, пояснив, что сами разберутся. Во-вторых, из-за того что долг был продан, не сохранился оригинал кредитного договора. В деле имелись ксерокопии, а по ним не проводится почерковедческая экспертиза, которая бы доказала, что мой клиент кредита не брал. Однако в день заключения договора в селе Турунтаево в Прибайкальском районе Тимофеев находился на рабочем месте в Улан-Удэ. Нам удалось это подтвердить. Но от подобных случаев, увы, никто не застрахован. Главное - не надеяться, что дело разрешится само собой. После подачи заявления в банк и полицию нужно обязательно подавать иск в суд о признании сделки недействительной.

Фамилии и имена героев изменены.