2018-08-12T07:09:54+03:00
Происшествия

Раритетный самолет По-2 совершил аварийную посадку в Иркутской области, пострадал пилот

Самолет 1939 года выпуска летел из Красноярска в Нижнюю Гутару
Яна ЛИСИНА
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"Кукурузник" совершил аварийную посадку в Иркутской области. ФОТО: www.kraspilot.ru. Клуб частных пилотов."Кукурузник" совершил аварийную посадку в Иркутской области. ФОТО: www.kraspilot.ru. Клуб частных пилотов.
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Самолет По-2 совершил аварийную посадку в местности Нижняя Гутара Нижнеудинского района Иркутской области. ЧП произошло 11 августа примерно в 16.40 по местному времени. Сигнал бедствия пилот отправил в экстренные службы по спутниковому телефону.

- На место прибыли спасатели на вертолете Ми-8 из Красноярска, - сообщили «КП-Иркутск» диспетчерской службе. – Это была аварийная посадка судна. О полете мы знали, но вроде самолет должен был совершить дозаправку в Нижнеудинске. Но сразу полетел в Нижнюю Гутару.

Нижняя Гутара – небольшой поселок, расположенный в труднодоступном районе – в Тофаларии. Добраться туда летом можно только на вертолете. В результате жесткой аварийной посадки пострадал 48-летний пилот. По предварительной информации, у него травма грудной клетки. С пилотом была всего одна пассажирка – его дочь - тоже опятный пилот. Она получила небольшие ушибы. И пилота и пассажира доставили вертолетом в Красноярск.

По предварительной версии, аварийная посадка произошла из-за технической неисправности.

Выяснилось, что полет выполнялся из Красноярска. На борту был опытный пилот, с большим стажем работы в гражданской авиации. Более того, летел он на раритетном самолете По-2 1939-го года выпуска. Пилот сам его восстановил с группой единомышленников и не раз преодолевал на нем большие расстояния. Так, в 2013 году летал из Красноярска в порт Диксон – это почти 5 тысяч километров.

По-2 — многоцелевой биплан деревянной конструкции, созданный под руководством Н.Н. Поликарпова в 1927 году. Самолет имел разговорное название «кукурузник», так как в годы войны эти самолеты благодаря их небольшим размерам удавалось прятать в кукурузе. Также этот самолет называли небесным тихоходом. Так как почти беззвучно на нем можно было подлетать к вражеским позициям и сбрасывали гранаты. Кабина По-2 открыта. Воздушное судно развивает скорость не более 60 км/час.

Кстати, тот самый По-2, который совершил аварийную посадку, начал летать еще до войны, потом «работал» в киноиндустрии, пока не попал в руки красноярского пилота. Самолет – постоянный участник разных авиашоу.

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