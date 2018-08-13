Обозреватель "КП" Никита Исаев, который путешествует из Москвы до Сахалина: Иркутяне - люди, которые остро чувствуют свою "самость"

СЕГОДНЯ 16:15 2018-08-13T16:44:46+03:00

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Лидер общественно-политического движения "Новая Россия", директор Института актуальной экономики, ведущий программы "Внутренняя политика" на радио "Комсомольская правда" в Москве Никита Исаев почти месяц путешествует по России. Его цель - побывать в 30 крупных городах нашей страны. В Иркутске политик находится уже три дня. Своими впечатлениями от нашего города он поделился в эфире радио "Комсомольская правда" (91,5FM) в Иркутске.

- Задам вам вопрос, на который вы отвечали уже неоднократно, - начала диалог ведущая радио "Комсомольская правда" (91,5FM) в Иркутске Наталья Кравченко. – И, тем не менее, - для чего вы затеяли это путешествие? Если проанализировать ваши предыдущие ответы, то основная цель - посмотреть нашу страну изнутри. Это так?

- Действительно, я уже месяц нахожусь в пути, - отметил Никита Исаев. - Из Москвы я выехал 15 июля. Свое путешествие планирую завершить на Сахалине. В Иркутске я уже три дня - это мой первый рекорд, обычно я нахожусь в одном городе день-два. Что же касается вашего вопроса, то на него я все-таки стараюсь каждый раз отвечать по-разному. Хотя смысл действительно один. Сегодня люди, а страна - это, прежде всего, люди не знают, куда стучаться со своими проблемами, связь между властью и обществом, на мой взгляд, утрачена. Нет людей, которые бы это взаимодействие обеспечили. Таким образом, теряется всякий смысл обратной связи между народом и государством. Было бы прекрасно, если бы мне удалось занять эту нишу - некого проводника между обычными людьми и структурами власти.

- Понимаю, что впечатлений от других городов много, - продолжила Наталья Кравченко. - Однако человек так устроен, что ему приятней говорить о себе. Каждый уверен в том, что его город обладает некой самобытностью. Предлагаю интересный диалог. Я вам буду говорить некий тезис, который входит в понятие "иркутскость", а вы каждый них прокомментируете. Начнем с политики. Иркутск славится тем, что это город с абсолютно непредсказуемым электоральным поведением. К тому же мы относимся к тем регионам, где часто происходит смена власти. Ни раз были ситуации, когда на выборах в лидеры выбивался кандидат, победа которого для многих, в том числе и для политологов, становилась совершенно неожиданной.

- Что такое Иркутск для меня, как для москвича? Это - главный туристический бренд, точка преломления геополитики, национальных вопросов. Здесь расположен Байкал, за экологию которого мы боремся всем миром. У вас действительно существует реальная честная политическая борьба. И, конечно, нельзя не отметить ведущие сырьевые компании, которые расположены в вашем регионе и приносят большие налоги в бюджет. Это светлые стороны. Однако моя задача сейчас немного другая. Выявить проблемы. И они есть. Я ведь побывал не только в Иркутске, но и был в небольших районных центрах вашего региона - в Ниждеудинске, Тайшете, Тулуне. Я уловил общее настроение жителей: не все видят перспективу, у многих есть недовольство. Причем это не только проблема Иркутской области. Это общая тенденция многих малых городов нашей страны. Я был на Кургане, в Ивановской области - там ситуация намного сложнее. Поэтому закрывать глаза на проблемы нельзя, даже в таком успешном в целом регионе, как ваш, иначе они могут только усугубиться. Я хочу сказать, что есть некая ментальность - общая для всей страны, но, тем не менее, у каждого региона - свое настроение. Я тонко чувствую людей, поэтому легко могу уловить это настроение. Например, жители Красноярска, куда с Востока стекается огромное количество людей, чувствуют свое превосходство над другими сибиряками. В Омске же настроение совсем другое - у них даже мем существует, который гуляет по Сети "невозможно покинуть Омск". В Интернете шутят над плохими омскими дорогами, тротуарами, пробками. Вот почему оттуда невозможно выехать. Правда, к мему они относятся с юмором, примерно как мы к шуткам про русских, водку и медведей. Тамбовчане - очень закрытые. А вот иркутян я еще не раскусил. Хотя могу сделать выводы, почти экспромтом.

- Давайте попробуем!

- Иркутяне - люди, которые ощущают свою "самость". Они чувствуют, что далеко от Москвы, но, тем не менее, хотят быть к ней ментально ближе. У иркутян нет очевидной попытки пожаловаться на власть, все-таки многие люди самостоятельно пытаются решить собственные проблемы. Но это только поверхностные выводы, надеюсь, что в ближайшие дни я составлю более точное представление об Иркутске. Безусловно, вам есть на чем работать - считаю, что такое озеро как Байкал может и должно приносить доходы, способствовать развитию малых городов и при этом оставаться самым чистым озером на планете.