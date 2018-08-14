2018-08-14T11:48:36+03:00
Происшествия

Два человека погибли от взрыва гранаты на пилораме под Усть-Илимском

Гранату нашли в лесу и принесли на предприятие
Яна ЛИСИНА
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В Усть-Илимске следователи проверяют обстоятельства смерти двоих человек на лесопильной базе.В Усть-Илимске следователи проверяют обстоятельства смерти двоих человек на лесопильной базе.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Взрыв гранаты прогремел около 19 часов вечера 13 августа на лесопильной базе в поселке Седаново под Усть-Илимском. Громкий хлопок, а потом и дым, идущий из здания, заметил сторож предприятия. Мужчина сразу поспешил на помощь и обнаружил на втором этаже помещения тела двух рабочих.

Мужчины скончались до приезда скорой от тяжелых осколочных ранений. Выяснилось, что незадолго до этого происшествия, двое разнорабочих, 46-ти и 53-х лет, косили в окрестностях базы траву. В лесу они нашли гранату и принесли ее на территорию предприятия. Там и произошел смертельный взрыв. Каким образом граната оказалась в лесу, кто ее там бросил, - сейчас выясняют следователи.

- С места происшествия изъяты деформированные фрагменты гранаты. Тела потерпевших направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи назначили комплекс экспертных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.

Проводится доследственная проверка.

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