2018-08-16T06:29:31+03:00
Происшествия

Девушку, у которой отказали ноги при восхождении на Хамар-Дабан, спасли

Благодаря регистрации маршрута туристы смогли быстро связаться со спасателями
Яна ЛИСИНА
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Регистрация маршрута – залог оперативной помощи. Спасатели помогли туристической группе спуститься с хребта Хамар-Дабан.Регистрация маршрута – залог оперативной помощи. Спасатели помогли туристической группе спуститься с хребта Хамар-Дабан.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Пять девушек из Иркутска в начале августа отправились покорять вершину хребта Хамар-Дабан. Высота – 2396 метров. Поход был непростым. Свой маршрут туристки зарегистрировали в пожарно-спасательной службе Иркутской области.

- Девушки периодически выходили на связь и сообщали, где находятся, - рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области. – Но два дня назад, позвонив оперативному дежурному, они сказали, что у одой из девушек ухудшилось самочувствие. У нее отекли ноги, и она с трудом может идти.

Девушки взяли на себя вещи своей подруги, но спускаться было тяжело. А продукты, рассчитанные на 10 дней, закончились. Спуск мог затянуться на долгое время. К тому же впереди – путь по сложной тропе.

Навстречу туристам отправились два человека из Южного поисково-спасательного отряда и двое волонтеров, пришедших им на помощь.

Встреча туристов и спасателей произошла на спуске с Осиновского хребта к реке Солзан. Девушкам принесли продукты, взяли на себя часть груза и помогли одной из них при спуске с горы. Добираться до ближайшего поселка Солзан пришлось более 20 километров.

- Туристы были в упадническом настроении, поэтому подоспевшая поддержка оказалась как нельзя кстати, - говорит начальник поисково-спасательной службы Андрей Кармадано. - Такое случается, когда в конце маршрута люди теряют бдительность, переоценивают свои силы и в результате попадают с опасные для жизни и здоровья ситуации.

Сейчас с девушками все в порядке. Спасатели говорят, что все закончилось для них благополучно только потому, что тургруппа была поставлена на учет, они всегда были на связи.

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