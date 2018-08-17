СЕГОДНЯ 13:41 2018-08-17T14:34:04+03:00

"Cпаслась от медведя на дереве": Сибирячка о том, как выживала в тайге пять дней

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Выжить в сибирской тайге не каждому матерому охотнику под силу, а вот 42-летней Татьяне Качесовой удалось. А ведь она простой пекарь из села Харбатово Иркутской области. Женщина пошла 7 августа с родственниками в лес за грибами и заблудилась. Пять дней о ее судьбе ничего не было известно. А потом оказалось, что она в это время спасалась от медведей, едва не утонула в болоте, была покусана пчелами, а от жажды и голода едва не сошла c ума.

- Мы уже собирались возвращаться домой из леса, - вспоминает начало приключений Качесова. - И тут я задержалась, чтобы подосиновиков нарезать. Сестру и зятя предупредила, что догоню их. Грибы собрала, побежала к машине, но дорогу перепутала - там все тропинки одинаковые…

Поняла сибирячка, что заблудилась, и не на шутку перепугалась, ведь с собой у нее было только ведерко со злосчастными грибами, перочинный ножик да зажигалка. Попыталась выйти из леса, прошагала километров 20, а стена из кустов и деревьев все никак не заканчивалась. Да и солнце уже садилось. Женщина звала-звала на помощь, а в ответ услышала… рык медведя.

- Где-то вдалеке! У меня просто паника началась, - признается Татьяна. - Но смогла себя взять в руки - решила, что огонь отпугнет зверя. Собрала дров, разожгла вокруг себя три костра. Устала невероятно, обессилила, да так и уснула.

Таня и медведи

Сибирячка знала, что ее ищут, но не сидеть же сложа руки! Ей в голову пришла идея на дерево залезть, оглядеться. Задача оказалась не из простых.

Пропавшую в лесу Татьяну Качесову искали 40 человек

- У всех сосен и кедров сучья высоко, - говорит Татьяна. - Пока карабкалась, весь живот себе ободрала и упала несколько раз. А когда на верхушке уже сидела, то увидела вдалеке как будто бы трубу от печи. Собралась спускаться, глянула вниз, а там меня уже ждут…

Из леса вышла медведица с двумя малышами - видать, искала у костров, чем можно поживиться. А детеныши ее тем временем нашли ведерко Татьяны и давай им играть. Женщине однако не до веселья было.

- Я боялась шелохнуться, - снова переживает весь тот ужас Качесова. - Вдруг бы медведица заметила, что я наверху, и снесла бы дерево со мной вместе. Минуты тянулись, словно часы. Все-таки мне повезло: они ушли. А я еще час торчала на ветках.

Вся жизнь пролетела перед глазами

Татьяна Качесова отправилась в сторону той самой «трубы», однако нашла не сразу. Женщине даже показалось, что это был мираж. Все эти дни она пила росу с листьев и ела ягоду. Блудила по лесу в поисках зимовья и угодила… в болото.

- Ушла по грудь в тину, - говорит Татьяна. - У меня тогда вся жизнь пролетела перед глазами! Но я не сдалась: давай за ветки хвататься, ногами пыталась нащупать какую-нибудь кочку. Даже не понимаю, как удалось спастись. Я так там до вечера в кустах потом и пролежала.

Но и на этом беды женщины не закончились. Если одно дерево ее спасло, то другое обернулось неприятностями. На небе сгустились тучи. Решила Качесова подыскать себе место, где бы укрыться, а тут на тебе - большущее дерево, выгоревшее изнутри.

- Только полезла в него, вижу - соты, - говорит Татьяна. - Не успела убежать - дикие пчелы изжалили все руки. У меня потом они стали, как боксерские перчатки - не согнешь, не разогнешь. Спать легла в итоге, постелив себе веток и накрывшись одной из них.

Домик в лесу

После тяжелых испытаний Татьяну Качесову ждала первая радость: она набрела на ручей. Бросилась к нему, напилась воды вдоволь, потом искупалась, смыв болотную тину, вещи постирала.

- Я поняла, что зимовье мне не привиделось, раз здесь бьет ключ, - говорит Татьяна. - Кружила, кружила и в итоге все-таки нашла домик. Там были запасы риса, гречки. Сварила себе поесть. А после легла спать, да так до следующего утра и не просыпалась.

А потом женщина услышала стук в дверь.

«Сейчас открою, подождите», - попросила Качесова. Распахнула дверь, а там никого.

- Дом обошла, смотрю - дятел, - расстроилась сибирячка. - А потом странное началось.

Татьяна отправилась к ручью за водой и слышала человеческие голоса то тут, то там.

- Я уж подумала, что с ума схожу, - признается она. - Ведь это явно были галлюцинации. Я еще во время купания простыла немного, да и столько дней почти ничего не пила, не ела…

Счастливое спасение

Все это время поиски Татьяны Качесовой не прекращались. По лесу бродили 40 человек.

- Искали всем селом и даже районом, - рассказывает глава села Харбатово Александр Антонов. - Присоединились к нам и сотрудники администрации Качугского района, полицейские.

Обследовали каждый сантиметр тайги. Кричали, свистели, стреляли из ружей, включали сирену. Даже пытались с помощью собаки найти след пропавшей, однако та побоялась вести людей вглубь леса, обнаружив медвежьи следы.

- Мне потом говорили, что на пятые сутки решили использовать собаку, которая ищет мертвецов, - говорит Татьяна. - Считали, что я погибла.

Когда еще раз поисковые группы решили проверить зимовье, случилось чудо.

- Я была в домике, опять услышала голоса, - вспоминает тот момент Качесова. - Вышла на улицу и вижу молодого парня в кустах. Смотрю на него, а он - на меня. А потом бежит, обнимает, кричит, что нашел. А я ему: «Чего это вы меня обнимать полезли?» Видать, от шока.

Парень не обиделся, позвал своего напарника, и они вместе проводили Татьяну Качесову к машине, которая стояла на трассе в 15 минутах от зимовья. И уже там женщина наконец поверила, что спасена, и дала волю чувствам. Расплакалась так, что едва успокоили…

- Меня хотели в больницу положить, но я решила, что дома быстрее восстановлюсь, - говорит женщина. - Хотя все тело болит до сих пор, особенно ноги. Ведь оказалось, что от того места, где мы собирали грибы, я ушла за 20 км. Спасибо большое всем, кто меня искал!