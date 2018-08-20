2018-08-20T08:13:28+03:00
Общество

Туалет типа сортир и красивая природа: Сергей Зверев выложил в Инстаграм видео об отпуске на Байкале

Певец старается каждый год приезжать на малую родину
Ольга БУЕВА
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Туалет типа сортир и красивая природа: Сергей Зверев выложил в Инстаграм видео об отпуске на БайкалеТуалет типа сортир и красивая природа: Сергей Зверев выложил в Инстаграм видео об отпуске на БайкалеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В последние годы Сергей Зверев каждое лето приезжает на Байкал. Здесь живут его мама, тетушки и даже первая любовь! По традиции король гламура делится с поклонниками в соцсетях видео со своего мини-отпуска. На кадрах и аппетитные бурятские буузы, и местный колорит в виде буренок, разгуливающих по дорогам и, конечно, живописные виды озера.

В этот раз Зверев не стал изменять себе. В его Инстаграме снова появилось видео - шоумен в свойственной ему шутливой манере рассказал, как отдыхает в родных краях. Вот он изящно выходит из обычного деревенского туалета - да-да, совсем как тот, про который в фильме "Бриллиантовая рука" сказал один из героев "Туалет типа сортир, обозначенный на карте буквами "М" и "Ж". Еще Зверев продемонстрировал, как ест горох с грядки, любуется утренним поселком.

- Все люди, как люди, а я суперзвезда! - комментирует певец. - Как хорошо на природе. На Байкале раннее утро, все просыпаются, я в восторге.

Зверев признался, что встал пораньше, чтобы запечатлеть красивую панораму.

После Култука артист поехал в село Гужиры Тункинского района Бурятии. На видеозаписи он прогуливается по лесной тропинке.

На отдыхе звезда шоу-бизнеса хоть и не снимал своей короны с камнями, но баловал себя домашней деревенской едой и дарами с огорода.

- Любите свою Родину! - подписал он один из роликов.

Сергей Зверев поделился кадрами с Байкала. Видео: Инстаграм.Предоставлено "КП"

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