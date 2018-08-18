2018-08-18T14:37:54+03:00
Общество

В Иркутской области нашли 78-летнего пенсионера, который две недели провел в тайге [видео]

Сейчас спасатели вместе с врачами и волонтерами эвакуируют пожилого человека из леса
Ольга БУЕВА
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В Иркутской области нашли 78-летнего пенсионера, который две недели провел в тайге. Фото: соцсетиВ Иркутской области нашли 78-летнего пенсионера, который две недели провел в тайге. Фото: соцсети
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За ягодой вместе с родственниками 78-летний пенсионер из Иркутска отправился еще 5 августа. И потерялся. Сначала близкие сами пытались отыскать пожилого человека, когда же поиски не принесли результата, обратились в полицию и к волонтерам. Десятки оперативников, спасателей, волонтеров, кинологов с собаками почти две недели прочесывали леса Шелеховского района, но, увы… Возраст, многочисленные опасности в лесу, отсутствие еды – надежда найти пенсионера живым и невредимым таяла с каждым днем. Но чудо свершилось! Утром 18 августа поступила информация, что ягодник нашелся. Да еще живой! Его обнаружили в 20 километрах от поселка Куйтун, что в Шелеховском районе.

- Его нашли волонтеры, - рассказали «КП-Иркутск» в полиции Иркутской области. – Связались с нами, но побоялись вывозить пожилого человека самостоятельно. На специальной технике к ним отправились спасатели вместе с медиками, которые на месте осмотрят пожилого человека и окажут всю необходимую помощь. Дороги в этом месте плохие, поэтому перевозить мужчину, который столько времени провел в тайге, нужно осторожно.

К вечеру его должны доставить в больницу Шелехова. На связи с волонтерами и спасателями находятся родственники пострадавшего, которые с трудом верят в чудесное спасение своего дедушки.

Спасатель отправились на поиски ягодника. Видео: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Предоставлено "КП"

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