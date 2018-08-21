2018-08-21T15:22:04+03:00
Афиша Иркутска

Станислав Черчесов сыграет на Байкале в футбол: Денис Мацуев пригласил тренера на фестиваль «Звезды на Байкале»

Во время фестиваля «Звезды на Байкале» высадится целый звездный десант из артистов мировой величины: Кустурица, Мацуев, Спиваков [фото, видео]
Валентина ГИЛЕВИЧ
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На фестиваль "Звезды на Байкале" пианист Денис Мацуев пригласил тренера Станислава Черчесова.На фестиваль "Звезды на Байкале" пианист Денис Мацуев пригласил тренера Станислава Черчесова.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Музыка, молодые и знаменитые исполнители, красивые люди - всё это, и не только, ожидает иркутян в сентябре. Целых двенадцать дней иркутяне смогут насладиться музыкой фортепиано, скрипки, виолончели и даже флейты, ведь, наш земляк, народный артист России Денис Мацуев уже в тринадцатый раз приглашает на фестиваль академической музыки «Звезды на Байкале», который стартует 1 сентября.

В преддверии мероприятия «Комсомолке» удалось пообщаться с главным мэтром фестиваля - Денисом Мацуевым.

- С нетерпением жду начала фестиваля, когда смогу сыграть для любимой публики в родном городе, - рассказал художественный руководитель фестиваля Денис Мацуев. - В этом году в Иркутске высадится целый десант звезд мировой величины. Конечно же, всех свожу на Байкал. Ныряние в озеро, банька, как всегда, в программе!

Ранее на своей странице в Инстаграм Мацуев сообщал о том, что фестиваль посетит легендарный артист и близкий друг музыканта Эмир Кустурица.

- Мой приятель Эмир Кустурица уже давно хотел увидеть вживую изюминку нашей области - озеро Байкал, поэтому он приедет на закрытие фестиваля, где сыграет вместе с «The No Smoking Orchestra» на набережной.

Ну и куда же без еще одного страстного увлечения Дениса - футбола. Он является, пожалуй, самым ярым болельщиком нашей сборной. Мацуев посетил все матчи России на прошедшем чемпионате мира. А сейчас он планирует привезти в Иркутск гордость национальной сборной - Станислава Черчесова, главного тренера.

- Без футбола я не могу жить! Поэтому постараюсь организовать уникальный футбольный матч, в котором примут участие все артисты фестиваля. Еще я приготовил сюрприз. Надеюсь на то, что мой близкий друг Станислав Черчесов сможет приехать в Иркутск после матча сборной России с Чехией в Ростове-на-Дону, который я, кстати, обязательно буду смотреть 10 сентября. И в зависимости от этого либо 11, либо 13 сентября мы проведем совместный матч. На поле выйдет даже Эмир Кустурица со своим оркестром.

Фестиваль "Звезды на Байкале" 2018 соберет огромное количество знаменитостей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Фестиваль "Звезды на Байкале" 2018 соберет огромное количество знаменитостей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

У Мацуева насыщенный график. Помимо пяти концертов, которые он даст в рамках «Звезд на Байкале» Денис обещает слетать в Братск с сольным концертом. И не только.

- К сожалению, на пару дней придется отлучиться, 10 числа состоится открытие нового зала «Зарядье», но сразу после я снова вернусь в Иркутск, - добавляет народный артист России.

Сейчас Денис Мацуев находится в Эдинбурге с оркестром Мариинского театра и находится в предвкушении возвращения на Родину и яркого фестиваля.

- Очень хочется привезти всю мою семью на фестиваль, но так как семья у нас творческая, еще не ясно будем мы в полном составе или нет, - добавил Мацуев.

В 2016 году, напомним, артист впервые стал отцом. Родила ребенка ему прима-балерина Большого театра Екатерина Шипулина.

А теперь к программе фестиваля. Она, как и всегда, насыщенная. Откроются «Звезды на Байкале» концертом под управлением главного дирижера Национального филармонического оркестра России Владимира Спивакова. И для ценителей классической музыки это событие! В последний раз Спиваков, который собирает полные залы лучших мировых площадок, приезжал на фестиваль в Иркутск в 2014-м. Солировать будут: Денис Мацуев, Нарек Ахназарян и Даниэль Лозакович. А исполнят они сюиту из музыки к популярной драме Ибсена «Пер Гюнт».

В общей сложности в рамках «Звезд на Байкале» заявлено девятнадцать концертов, которые состоятся на разных площадках Иркутска. Музыкальный театр примет таких звезд как Александра Довгань. В свои одиннадцать лет она успела выиграть огромное количество конкурсов молодых исполнителей. В концертном зале филармонии пройдет сольный концерт Бориса Петрушанского, заслуженного артиста России, мэтр Мариинского театра. Завораживающие струны флейты все желающие смогут послушать на третьей площадке - органный зал Иркутской филармонии озарится мелодиями Вебера, Мендельсона и Капустина благодаря Евгении Юшиной. Кстати, один из участников фестиваля прибудет в столицу Восточной Сибири сразу после выступления на международном конкурсе «Евровидение 2018», финал которого состоится в Эдинбурге 23 августа. Иван Бессонов представлен от России. Болеем за него и ждем с нетерпением в Иркутске.

Отличная новость для тех, кто в прошлом году так надеялся попасть на музыкальный спектакль с участием Ксении Раппопорт, в этом году спектаклю быть! В 2017-м актриса не смогла выступить из-за проблем со здоровьем. Звезда уже активно готовится сыграть вместе с Полиной Осетинской «Неизвестного друга» по рассказам Ивана Бунина на сцене Музыкального театра имени Н.М. Загурского.

Звезды на Байкале 2017. Заключительный концерт..Дарья КОСТЫРИНА

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