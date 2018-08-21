Станислав Черчесов сыграет на Байкале в футбол: Денис Мацуев пригласил тренера на фестиваль «Звезды на Байкале»

СЕГОДНЯ 15:07 2018-08-21T15:22:04+03:00

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Музыка, молодые и знаменитые исполнители, красивые люди - всё это, и не только, ожидает иркутян в сентябре. Целых двенадцать дней иркутяне смогут насладиться музыкой фортепиано, скрипки, виолончели и даже флейты, ведь, наш земляк, народный артист России Денис Мацуев уже в тринадцатый раз приглашает на фестиваль академической музыки «Звезды на Байкале», который стартует 1 сентября.

В преддверии мероприятия «Комсомолке» удалось пообщаться с главным мэтром фестиваля - Денисом Мацуевым.

- С нетерпением жду начала фестиваля, когда смогу сыграть для любимой публики в родном городе, - рассказал художественный руководитель фестиваля Денис Мацуев. - В этом году в Иркутске высадится целый десант звезд мировой величины. Конечно же, всех свожу на Байкал. Ныряние в озеро, банька, как всегда, в программе!

Ранее на своей странице в Инстаграм Мацуев сообщал о том, что фестиваль посетит легендарный артист и близкий друг музыканта Эмир Кустурица.

- Мой приятель Эмир Кустурица уже давно хотел увидеть вживую изюминку нашей области - озеро Байкал, поэтому он приедет на закрытие фестиваля, где сыграет вместе с «The No Smoking Orchestra» на набережной.

Ну и куда же без еще одного страстного увлечения Дениса - футбола. Он является, пожалуй, самым ярым болельщиком нашей сборной. Мацуев посетил все матчи России на прошедшем чемпионате мира. А сейчас он планирует привезти в Иркутск гордость национальной сборной - Станислава Черчесова, главного тренера.

- Без футбола я не могу жить! Поэтому постараюсь организовать уникальный футбольный матч, в котором примут участие все артисты фестиваля. Еще я приготовил сюрприз. Надеюсь на то, что мой близкий друг Станислав Черчесов сможет приехать в Иркутск после матча сборной России с Чехией в Ростове-на-Дону, который я, кстати, обязательно буду смотреть 10 сентября. И в зависимости от этого либо 11, либо 13 сентября мы проведем совместный матч. На поле выйдет даже Эмир Кустурица со своим оркестром.

Фестиваль "Звезды на Байкале" 2018 соберет огромное количество знаменитостей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

У Мацуева насыщенный график. Помимо пяти концертов, которые он даст в рамках «Звезд на Байкале» Денис обещает слетать в Братск с сольным концертом. И не только.

- К сожалению, на пару дней придется отлучиться, 10 числа состоится открытие нового зала «Зарядье», но сразу после я снова вернусь в Иркутск, - добавляет народный артист России.

Сейчас Денис Мацуев находится в Эдинбурге с оркестром Мариинского театра и находится в предвкушении возвращения на Родину и яркого фестиваля.

- Очень хочется привезти всю мою семью на фестиваль, но так как семья у нас творческая, еще не ясно будем мы в полном составе или нет, - добавил Мацуев.

В 2016 году, напомним, артист впервые стал отцом. Родила ребенка ему прима-балерина Большого театра Екатерина Шипулина.

А теперь к программе фестиваля. Она, как и всегда, насыщенная. Откроются «Звезды на Байкале» концертом под управлением главного дирижера Национального филармонического оркестра России Владимира Спивакова. И для ценителей классической музыки это событие! В последний раз Спиваков, который собирает полные залы лучших мировых площадок, приезжал на фестиваль в Иркутск в 2014-м. Солировать будут: Денис Мацуев, Нарек Ахназарян и Даниэль Лозакович. А исполнят они сюиту из музыки к популярной драме Ибсена «Пер Гюнт».

В общей сложности в рамках «Звезд на Байкале» заявлено девятнадцать концертов, которые состоятся на разных площадках Иркутска. Музыкальный театр примет таких звезд как Александра Довгань. В свои одиннадцать лет она успела выиграть огромное количество конкурсов молодых исполнителей. В концертном зале филармонии пройдет сольный концерт Бориса Петрушанского, заслуженного артиста России, мэтр Мариинского театра. Завораживающие струны флейты все желающие смогут послушать на третьей площадке - органный зал Иркутской филармонии озарится мелодиями Вебера, Мендельсона и Капустина благодаря Евгении Юшиной. Кстати, один из участников фестиваля прибудет в столицу Восточной Сибири сразу после выступления на международном конкурсе «Евровидение 2018», финал которого состоится в Эдинбурге 23 августа. Иван Бессонов представлен от России. Болеем за него и ждем с нетерпением в Иркутске.

Отличная новость для тех, кто в прошлом году так надеялся попасть на музыкальный спектакль с участием Ксении Раппопорт, в этом году спектаклю быть! В 2017-м актриса не смогла выступить из-за проблем со здоровьем. Звезда уже активно готовится сыграть вместе с Полиной Осетинской «Неизвестного друга» по рассказам Ивана Бунина на сцене Музыкального театра имени Н.М. Загурского.