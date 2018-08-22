СЕГОДНЯ 07:46 2018-08-22T08:08:21+03:00

ЧП с туристами: на Шумаке спасли парня, упавшего с 25-метровой высоты. Фото: МЧС по Иркутской области

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Снова ЧП с туристами. На этот раз пришлось эвакуировать пострадавшего с Восточных Саян. Шумакские минеральные источники находятся на границы Бурятии и Иркутской области. Эту красивую, но опасную горную местность решил покорить 18-летний парень и его юная спутница.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, молодой человек упал с 25-метровой высоты и получил многочисленные травмы, в том числе, и грудной клетки. Из-за сильной боли парень не мог двигаться дальше. Молодым людям повезло, что их заметила другая группа. Они и сообщили о ЧП спасателям.

- Вертолёт приземлился на левом берегу реки Левый Шумак, - рассказали в МЧС. - Спасатели нашли пострадавшего и его сопровождающую на правом берегу реки и оказали первую помощь: обезболили и на жестких носилках поместили в вертолет.

Спасательная операция заняла более часа. На базе Байкальского поисково-спасательного отряда пострадавшего уже ждала бригада скорой помощи.

Специалисты предупреждают, что нужно быть крайне осторожными, отправляюсь по таким опасным маршрутам. И, конечно, даже группа из двух человек обязана зарегистрировать в МЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/665321" frameborder="0"></iframe> Туриста спасли на Шумаке. Видео: пресс-служба МЧС по Иркутской области.Ольга БУЕВА