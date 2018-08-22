Сибирский Хатико: брошенный щенок пробежал почти 70 километров в поисках хозяина

СЕГОДНЯ 12:31 2018-08-22T12:38:21+03:00

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Собачья верность не знает равных. Подтверждением тому стал случай на Байкале. Щенок, переживший предательство хозяина, на днях пробежал в его поисках почти 70 километров. Эту историю в соцсетях рассказала туристка из Иркутска Инга Гаврикова.

«В деревнях, которые расположены вдоль железнодорожных путей, так, в принципе, принято избавляться от ненужных животных, - написала она. – Забросил в проходящий поезд или электричку - дальше животное само разберется, как выживать».

Расчет настолько же простой, насколько и циничный: дорогу назад собака ли или кошка уже не найдет. Хотя и бывали случаи, когда четвероногим удавалось возвращаться. Однако тому самому щенку, о котором сейчас идет речь, не повезло. Хозяина он не нашел. Или все-таки повезло?

«Я шла по Кругобайкальской железной дороге от Култука до порта Байкал, - вспоминает Инга Гаврикова. - Это 87 километров. Примерно на 20-м километре из ниоткуда на путях появился щенок. Он увязался за мной, хотя я его даже не кормила и не притрагивалась к нему. По пути пыталась оставить его в населенных пунктах. Но местные говорили, что щенка видят впервые и он им не нужен. В итоге щенок прошел за мной более 60 километров. Я не могла его бросить в деревне, пришлось везти в Иркутск. Но ведь у меня уже есть собака и кошка, которые также когда-то были подобраны на улице».

Сейчас собака, которой примерно 5-6 месяцев живет, у неравнодушной иркутянки. Как отмечает Инга, щенок ласковый и веселый. Девушка ищет для него новый дом и нового хозяина, чтобы больше никогда не пришлось четвероногому стирать лапы в кровь на железнодорожных путях.

Если вы хотите забрать щенка, звоните в редакцию «Комсомольской правды в Иркутске».