Звезда в шоке!: «культурные бомжи», лужа - Байкал, дороги - прощай молодость и другие приключения Сергея Зверева в Иркутске

СЕГОДНЯ 13:43 2018-08-22T13:58:45+03:00

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Уже почти неделю Король гламура, он же «Звезда в шоке», он же Сергей Зверев отдыхает на Байкале. В поселке Култук у знаменитого стилиста живут близкие – мама и тетя. Так что в Култуке столичная знаменитость в принципе гость частый. Как минимум раз в год Зверев приезжает в родные пенаты, забывая о береге турецком, и радуя подписчиков своей странички в Instagram картинками из глубинки. То выложит видео, как выходит с короной на голове из деревенского туалета, то фото с местными колоритными поклонниками. Словом, заскучать не дает ни себе, ни людям. Однако, и глобальные проблемы родного села Култук, как выяснилось, Звереву не чужды. О них миру Зверев поведал в прямом эфире.

- Вот еще недавно под окнами у нас была «лужа-Байкал», а сейчас хороший асфальт, - обратился к подписчикам «звезда в шоке». - Молодцы, хорошая работа, быстро сделали, только вот асфальт положили не до конца. Моя тетка живет рядом. Полпути до нее можно дойти по асфальту, а дальше «прощай, молодость», не наденешь даже приличную обувь.

Дороги - только малая часть бед, которые интересуют звезду. Его не устраивают дома и подъезды, в которых живут сельчане. По его мнению, нужно ставить повсюду домофоны, чтобы посторонние по ночам не шарахались…

- На Байкале «культурные» бомжи, - говорит Зверев. - На природе обитать им не нравится. В кусты сел, птички поют, бабочки летают все, как у людей. Но нет же, они в подъезды идут!

На пассаж короля гламура подписчики, разумеется, отреагировали. Предложили ему самому и решать проблемы родного села.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/665375" frameborder="0"></iframe> Звезда Сергей Зверев в Култуке снял видео о своей Родине, поселке на Байкале.Видео Сергея Зверева полностью https://www.instagram.com/zverevsuperstar/?hl=ru

- Я не олигарх, - ответил звездный ситилист злопыхателям. - Всем миром давайте восстанавливать. А то рушили и грабили то все, почему один я должен разгребать? Сколько я уже обращался с данными вопросами, мне ответа не давали.

Тем временем, отпуск на Байкале у Зверева продолжается. А то, что завтра пойдет в эфир, «звезда в шоке» анонсирует уже сегодня. Он уже сообщил подписчикам, что завтра намерен с визитом отправиться в Иркутск. Что за сенсацию приготовил на этот раз эксцентричный стилист, узнаем скоро.