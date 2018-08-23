СЕГОДНЯ 07:19 2018-08-23T07:53:03+03:00

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Ольга Бузова после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым пока так и не встретила свою любовь. Звезда решила наладить личную жизнь. На ТНТ скоро стартует проект "Замуж за Бузову", на котором за сердце артистки будут сражаться 15 горячих мачо. Сибирские парни решили, что они ничуть не хуже холеных миллионеров. Поклонник из Иркутска решил сделать предложение артистке весьма оригинальным способом. Таинственный незнакомец погрузился на дно Байкала с букетом белых роз - как известно, это любимые цветы теледивы. Оказавшись на глубине самого чистого озера планеты, смельчак развернул плакат с надписью "Я тоже хочу замуж за Бузову".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/665475" frameborder="0"></iframe> Замуж за Бузову: дайвер сделал предложение звезде, погрузившись с букетом роз на дно Байкала. Фото: соцсети.Предоставлено "КП"

- Считаем, что Ольга Бузова должна сдаться, - написали на своей страничке в соцсетях сотрудники дайвцентра. - К нам на днях пришел молодой человек и попросил ему помочь сделать красивое предложение из глубин Байкала. Мы, конечно, не смогли отказать, и уже в процессе удивлялись. Ну что ж, будем болеть за парня и надеемся ему помочь удивить теледиву и выйти!

"Комсомолка" ищет таинственного незнакомца

"Комсомолка" тоже решила помочь влюбленному иркутянину. Кстати, Ольга Бузова не раз говорила, мужчины должны совершать ради женщин настоящие рыцарские поступки. Будем надеяться, что в ближайшее время Ольга увидит ролик с предложением руки и сердца от смелого иркутянина и удостоит вниманием влюбленного в нее мужчину, который ради нее совершил такой красивый поступок. И, конечно, мы просим откликнуться таинственного незнакомца - мир должен знать своих героев.