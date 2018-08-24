2018-08-24T13:25:33+03:00
Общество

Убрать нельзя оставить: зачем с исторических зданий Иркутска демонтируют афиши

Руководители театров и музеев считают, что это плохо повлияет на работу культурных учреждений
Ольга БУЕВА
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Убрать нельзя оставить: зачем с исторических зданий Иркутска демонтируют афиши.Убрать нельзя оставить: зачем с исторических зданий Иркутска демонтируют афиши.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Огромные афиши на зданиях в центре Иркутска всегда были привычной частью городского пейзажа. Анонсы культурных событий размещали на филармонии, ТЮЗе, художественном музее... Но все изменилось. В городской администрации утвердили новые правила благоустройства Иркутска: власти объявили бой рекламным плакатам, объявлениям, листовкам, которые, по мнению градостроителей, не украшают улицы.

В запрещенный список попали и те самые афиши, которые висят на исторических зданиях. Большинство баннеров уже демонтировали. Однако такой подход возмутил самих работников культуры.

- Афиши необходимы! - считает заместитель директора по маркетингу и связям с общественностью Иркутской областной филармонии Алексей Стародубцев. - Иркутяне к ним привыкли, это отличная возможность рассказать зрителям о ближайших культурных мероприятиях. Кстати, горожане оборвали нам телефон - это новшество удивляет, мягко говоря, не только нас. К тому же нас заранее не предупредили о том, что афиши будут демонтировать. Мы сейчас пишем обращение в прокуратуру, но готовы и к мирным конструктивным переговорам. Пока же нам предлагают размещать анонсы на специальных досках объявлений, которые можно встретить в городе. Но, простите, разве может афиша предстоящих "Звезд на Байкале" соседствовать с объявлениями о купле-продажи домов, животных и т.д.?

По словам Алексея Стародубцева, сейчас в филармонии с гастролями находится краевой театр Владивостока и приезжие артисты волнуются, что из-за новых правил их выступления никто не увидит.

- Все рекламные плакаты нужно размещать в специально отведенных местах, - объяснила начальник департамента потребительского рынка КУМИ администрации Иркутска Анна Дункевич. - Но точно не на зданиях, которые являются объектами культурного наследия. Поэтому то, что мы их убрали, законно и обоснованно. Вопрос мы сейчас решаем совместно с Министерством культуры и архивов Иркутской области, где лучше разместить информацию о культурных событиях.

- Вопрос не новый, - говорит председатель Иркутской региональной организации Союза архитекторов России Игорь Козак. - В Красноярске снизили все эти рекламные элементы на 60%, не меньше. Представьте, половину убрать рекламы с Иркутска, мы увидим совсем другую картину. Насколько я понимаю, сегодня это работает, это приносит не меньшие деньги в бюджет. Но исторические улицы Красноярска выглядят теперь совсем по-другому. Нужно дифференцировать – историческая часть города – одни требования по рекламным вывескам, современные жилые районы, магистральные улицы – другие.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Сергей Шмидт, историк, политолог:

Европе вывесок на старинных зданиях нет"

- В этом вопросе я могу выступить не только как историк, но и как житель нашего города. Дом, в котором я живу, находится недалеко от зданий филармонии и ТЮЗа. И я вижу, как афиши то появляются на здании, то вновь исчезают. Чтобы расставить все точки над "и", нужно обратиться к опыту других городов. Например, я помню, что в Питере действительно висели афиши на исторических зданиях. И не только они, но и различные объявления. Теперь их нет. И это правильно, цивилизованно. Тоже самое мы можем наблюдать и в других городах Европы, где заботятся о сохранении культурных ценностей. Наверное, и нам нужно последовать их примеру. Что касается гастролей, то руководителям учреждений необходимо находить новые способы информировать зрителя о предстоящих событиях - уверен, истинные любители искусства все равно придут в любимый театр, музей, филармонию

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