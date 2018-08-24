Кубок мира-2018 по хоккею с мячом: с кем сыграет ХК Байкал-Энергия

СЕГОДНЯ 12:49 2018-08-24T13:25:33+03:00

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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» узнали соперников на самом престижном клубном турнире по хоккею с мячом - Кубке мира - 2018, который пройдет с 11 по 14 октября в шведском Сандвикене. Итак, бронзовых призеров чемпионата России организаторы определили в группу D, в которой бело-синие сыграют со шведскими клубами: с хозяевами льда – «Сандвикеном», а также с «Больнесом» и «Брубергом».

- Оппоненты у нашей команды самые что ни на есть серьезные, - рассказывают в пресс-службе «Байкал-Энергии». - Причем «Сандвикен» - действующий обладатель Кубка мира, а всего «черные дьяволы», как называют этот шведский клуб, брали трофей три раза. «Больнес» выигрывал Кубок единственный раз - в 2005 году, когда «Байкал-Энергия» только дебютировала на турнире. Ну а «Бруберг» - команда, хоть и занявшая в прошлогоднем регулярном чемпионате Швеции 9-е место, тем не менее полная амбиций.

А теперь немного статистики. С двумя шведскими коллективами иркутяне играли не один раз. С «Сандвикеном» счет в противостоянии равный: одна победа и одно поражение. С «Брубергом» у сибиряков давняя история взаимоотношений. С ним играла еще «Сибскана». Пока серия не в нашу пользу: одна победа и два поражения. А вот первую страницу в противостоянии с «Больнесом» «Байкал-Энергии» в этом октябре только предстоит написать.

Ну а набрать форму к Кубку мира наши парни смогут, традиционно сыграв на Кубке России в Кемерове - именно там 20 сентября «Байкал-Энергия» официально и начнет новый сезон. В этот день в первом матче группового этапа бело-синие скрестят клюшки с «Уральским трубником». Кроме клуба из Первоуральска компанию иркутянам в группе составят действующий чемпион России хабаровский «СКА-Нефтяник», серебряный призер красноярский «Енисей», кемеровский «Кузбасс», новосибирский «Сибсельмаш», а также второй состав кандидатов в студенческую сборную России. Чтобы выйти в финальный этап, который пройдет с 25 по 27 октября, нашей команде нужно занять 1-е или 2-е место в группе. Пора повторить успех 2015 года!

КОНКРЕТНО

Календарь матчей на Кубке мира - 2018

11 октября: «Байкал-Энергия» - «Бруберг»

12 октября: «Байкал-Энергия» - «Сандвикен»

13 октября: «Байкал-Энергия» - «Больнес»

Календарь матчей на Кубке России - 2018

20 сентября: «Байкал-Энергия» - «Уральский трубник»

22 сентября: «Байкал-Энергия» - «Енисей»

23 сентября: «Байкал-Энергия» - «СКА-Нефтяник»

25 сентября: «Байкал-Энергия» - «Кузбасс»

26 сентября: «Байкал-Энергия» - «Студенческая сборная-2»

27 сентября: «Байкал-Энергия» - «Сибсельмаш»

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