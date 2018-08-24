«Каждую ночь снятся кошмары». В Бурятии полицейский раздавил мать двоих детей, а его оправдали

СЕГОДНЯ 14:03 2018-08-24T15:17:11+03:00

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Пенсионер Иван Ф. из Бурятии глазам своим не поверил, когда случайно увидел за рулем 25-летнего экс-полицейского Андрея Разумовского (имя героя публикации изменено в интересах следствия. - Прим. ред.). Водитель не обратил внимания и проехал мимо старика. Но разве бывший помощник следователя должен сидеть в авто, а… не за решеткой? Ведь это он в апреле 2017 года устроил смертельное ДТП: сшиб на дороге мать двоих детей Марию. Удар был такой силы, что 32-летнюю женщину в буквальном смысле разорвало на части.

Прятался у бабушки

Последние полгода жизни Марию мучила депрессия. Она все никак не могла оправиться от гибели мужа. Бывало, ночевала у подруг в соседних селах и деревнях. День-другой побудет у них и возвращается. За ее дочками приглядывала бабушка. В очередной раз Марию дома не дождались… А вскоре стало известно, что случилось. За рулем иномарки, как выяснилось, сидел полицейский – помощник следователя Разумовский. Но сдался он не сразу.

- После удара часть тела Маши оказалась в салоне иномарки, пробив лобовое стекло, - ужасные подробности аварии тогда рассказала «Комсомолке» сестра погибшей Ирина. – Полицейский даже не остановился! Он продолжил путь – примерно еще 80 км от села Таракановка, где произошла авария, до Большой Речки.

Под утро разбитую и почти сгоревшую «Тойоту Премио» заметили местные жители. Хозяина, естественно, и след простыл. Правда, долго скрываться он не стал и на следующее утро сам явился в отдел. Полицейского практически сразу же уволили, возбудив уголовное дело за нарушение Правил дорожного движения, которое привело к гибели человека.

- По уголовному делу назначены автотехническая и пиротехническая судебные экспертизы, - рапортовали тогда в Следственном комитете Бурятии. - Казалось, Разумовскому не уйти от наказания. Но почему тогда он до сих пор на свободе, да еще и за рулем?!

«Нет состава преступления»

- Каждая из экспертиз заняла 6 месяцев, после чего по истечении года за недоказанностью вины уголовное дело было закрыто! – возмущена Ирина. – Выводы экспертов таковы, что скорость машины полицейского будто бы составляла всего 78 км/ч, а такие травмы сестра получила якобы потому, что полицейский ее не увидел. Он как сбил сестру, так и поехал дальше. Но потом-то уж, наверное, увидел! Ведь половина тела Маши оказалось в его машине, пробив лобовое стекло.

И действительно, почему не остановился после аварии? Почему не вызвал скорую помощь? Почему не позвонил в ГИБДД?

- Он ехал вместе с другом. Они бы так и скрылись, но двигатель заклинило, - уверена Ирина. – Тогда полицейский скрутил номера, облил иномарку бензином и поджег. Еще одна психолого-психиатрическая экспертиза списала это на аффект. Кстати, в полицию он не сразу явился, а прятался у бабушки. Но личность водителя установили, начали искать. Тогда он понял, что выхода нет. А ведь у него так и не взяли анализы на алкоголь и наркотики.

С водительскими правами отдельная история. У экс-полицейского их забрал мировой суд за оставление места ДТП. Адвокат нарушителя обжаловал решение в районном суде, а затем уже следователь обжаловал решение районного в Верховном. Пока шли юридические войны, минуло 3 месяца, то есть срок привлечения по статье. Так Разумовский смог вернуться за руль, избежав вообще какого-либо наказания.

- Разбирательство велось просто никак, следователи менялись с одного на другого, и только после нашего письменного обращения в Генеральную прокуратуру и в приемную Президента России Владимира Путина, а также с помощью журналистов в начале августа расследование возобновили. Чем оно закончится на этот раз, остается только гадать, - говорит сестра погибшей.

Сломанные жизни

Дети погибшей Марии сейчас живут у ее сестры Ирины в Красноярске - тетя сразу после трагедии оформила над ними опеку и увезла к себе.

Детей погибшей сибирячки забрала к себе ее сестры Ирина Суриковой. Фото: архив Ирины Суриковой

- Ульяне на тот момент было 5 лет. Она все время ждала, что мама вот-вот вернется, - едва сдерживает слезы Ирина. – Психологи нам посоветовали сказать ей правду, как бы тяжело ни было. Даже не знаю, сможет ли она как-то заглушить боль от утраты. А потом, видимо, младшей, Аришке, придется все рассказать…

Сначала погиб отец, потом мать. А через 4 месяца не вынесла случившегося горя и бабушка девчонок и тоже умерла.

- Мы вот недавно ездили в Бурятию, ходили на кладбище… - говорит Ирина. - Время от времени показываю девочкам фотографии семейные, на которых все еще было хорошо. Теперь они боятся, что и со мной может что-то страшное случиться. Как-то температура поднялась, Ариша подбегает и с испугом спрашивает: «Мамочка (тетю девочки называют теперь мамой. - Прим. ред.), ты заболела? Как мама и бабушка?»

Но и жизнь экс-полицейского прежней уже никогда не будет. После жуткого ДТП его бросила супруга, забрав с собой ребенка. Долгое время Разумовский, что называется, хранил молчание, но сейчас все-таки нашел в себе мужество высказаться.

- Женщина дорогу переходила, я поздно ее увидел, - уверяет он. – Ехал на скорости 90 км/ч. Не смог ни затормозить, ни обрулить. Плохо помню, что было дальше. В районе Большой Речки машина заглохла из-за взорвавшегося аккумулятора. Мы с другом пешком пошли к моей бабушке, а оттуда первым автобусом поехали в полицию. Меня мучает совесть, каждую ночь снятся кошмары. Я помогаю семье погибшей, как могу. Когда были ее похороны, моя мать была там и передала 20 тыс. рублей. Сам я тогда лежал в госпитале. Теперь я ежемесячно отправляю по 3 - 4 тысячи. Больше не могу - теперь я охранник с зарплатой 13 тысяч. Думаю, когда-нибудь дети этой женщины захотят узнать, что случилось, и я буду готов с ними встретиться и покаяться.

Отец погибшей Марии Седуновой и ее сестра не пытаются упечь экс-полицейского за решетку, а только хотят, чтобы его признали виновным. Фото: архив Ирины Суриковой

Ирина подтвердила, что деньгами экс-полицейский помогал, однако сам с семьей своей жертвы ни разу не попытался встретиться и попросить прощения. Женщина считает, что нет необходимости отправлять Разумовского за решетку, но вот признать сам факт его вины и обязать уже по закону оказывать помощь детям погибшей было бы справедливо.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.