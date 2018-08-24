Американский Фредлайнер протаранил 12 машин в Иркутске из-за отказавших тормозов

СЕГОДНЯ 15:30 2018-08-24T15:38:14+03:00

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Практически в час пик, когда многие уже после пятничного рабочего дня возвращались домой, произошла авария, парализовавшая движение в нескольких районах Иркутска. На спуске с Кайской горы грузовик «Фредлайнер» на скорости протаранил 12 машин.

- Я ехал с грузом, вез продукты, - говорит водитель. – Неожиданно «завоздушило» тормоза. Я их потерял…

Огромная махина влетела в легковушки и подмяла их изрядно. Месиво на дороге напомнило развалившийся карточный домик. Одним из участников аварии стала и маршрутка, заполненная до отказа пассажирами. В ней, по предварительной информации, пострадал один человек. Еще двое – это те, кто был в машинах.

- Версию водителя, что у него отказали тормоза, будем еще проверять, - сообщили «КП» - Иркутск в ГИБДД по городу. – Предстоит сделать экспертизы.

Фура протаранила 12 машин. ДТП 38RUS Иркутск.

Движение в районе было на несколько часов парализовано. Автомобилисты двигались по встречной полосе, причем, минуя отбойник. Кстати, многие считают, что именно он и послужил косвенной причиной массового ДТП. Дело в том, что отбойник установили на довольно опасном участке дороги – крутая гора с поворотом, - меньше месяца назад. Проезжая часть стала немного уже.

В министерстве здравоохранения Иркутской области подтвердили, что с места аварии в больницы доставлены трое пострадавших, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. У всех троих подозрения на переломы. Что касается автомобилей, то серьезно повреждены как минимум четыре машины.