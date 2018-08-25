Сибирячка выиграла мужа-американца в рулетку

СЕГОДНЯ 10:23 2018-08-25T10:26:51+03:00

Инна и Томас встретились ввидеочате и сразу поняли, что не смогут друг без друга. ФОТО: архив семьи.

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Любовь - рулетка. Поставил все на карту и либо проиграл, либо сорвал джекпот. Метафора? Для кого как, а для 28-летней уланудэнки Инны Холмс - история ее семьи. Благодаря колесу фортуны она стала сначала счастливой женой, а теперь и мамой. Два месяц назад у Инны и Томаса Холмсов родился долгожданный первенец.

Роман в Сети

- После окончания Бурятского госуниверситета, где изучала восточные языки, я поехала в Китай, поступила в магистратуру, - рассказывает сибирячка. - Это было еще в 2012 году. Как-то вечером, заскучав, решили с подружкой опробовать один интернет-сервис, о котором рассказал приятель-программист. Видеочат назывался «Рулетка». Принцип такой: заходишь на сайт, кликаешь на кнопку - и на экране появляется собеседник, которого система выбирает случайным образом. Знакомишься, общаешься. В России таких сервисов нет, а за границей они очень популярны. Самое интересное, что чат анонимный. Никакой информации о человеке, кроме указания страны, он не выдает.

Так вот, коротая вечерок, подруги зашли в «Рулетку». Инна нажал заветную кнопку, и перед ней возник симпатичный брюнет лет 30. Он мило улыбался и говорил: «Hello!»

- «Томас Холмс», - представился он, - рассказывает Инна. - Сказал, что живет в городе Фениксе штата Аризона, занимается ресторанным бизнесом. У него была своя пиццерия. А в «Рулетку», как и я, сыграл по совету друга.

Любовь с первого взгляда? По крайней мере, Инна осознала, что знакомство с парнем из Аризоны однозначно хочет продолжить.

- Он мне сразу приглянулся, - признается сибирячка. – Говорю подружке: «Смотри, какой прикольный иностранец. Возьму у него номер скайпа, а то потеряемся».

И то чистая правда! Нажми Инна кнопку «Выйти из эфира», и Томас растворился бы в виртуальной бездне - рулетка второго шанса на встречу не дает. Так молодые люди начали созваниваться в скайпе ежедневно, несмотря на 17-часовую разницу во времени. Роман в Сети продолжался долгих 6 месяцев.

Свадьбу сыграли и европейским традициям, и по бурятским. А это фото из Китая, где у пары было первое свидание. ФОТО: архив семьи.

Любовь в реале

- Хоть в Китае Рождество не празднуют, а в России отмечается не 25 декабря, а 7 января, Томас решил сделать мне сюрприз: отправил на католическое Рождество посылку, - говорит Инна. – Открываю коробку, а там ми-ми-мишный плюшевый медведь. В лапках он держал красное сердце и браслет с шармами-буквами I и T, то есть нашими с ним инициалами. Похоже, Томас уже тогда все решил.

- Через полгода после нашей первой встречи в чате с Инной я решил лететь в Китай, - вступает в диалог Томас. - Должен же был кто-то сделать первый шаг! Правда, когда увидел ее в аэропорту Пекина, обалдел. Нет, я не потерял дар речи от любви. Выглядела Инна хуже, чем на экране компьютера (смеется).

Однако когда девушка улыбнулась, сердце американца все-таки екнуло.

- Я специально приехала в Пекин из Чаньчуня, чтобы встретить Томаса, - говорит Инна. - А в столице Китая всегда градусов на 10 теплее. Поэтому надела спортивный костюм и кроссовки, а он, наверное, ждал диву в красивом платье и туфлях на высоких шпильках.

Томас до сих пор порой удивляется, как решился на путешествие из США в Китай. Авантюра же чистой воды! Тем более что раньше подобных безумств он не совершал. Томас из тех простых американских семей, что живут простой американской мечтой: окончить колледж, найти хорошую работу, жениться на соседке-однокласснице, родить детей, купить дом в пригороде и ухаживать за цветами на лужайке перед крыльцом. Родители Томаса - простые люди, в сына вложили все, что смогли. Он получил два образования - экономическое и педагогическое. До знакомства с Инной много ездил по миру и преподавал английский, потом в родном городе открыл пиццерию. Жизнь шла, как по разыгранным нотам, пока в нее вихрем не ворвалась Инна.

- Знаете, в Америке на русских девушек смотрят с опаской: у них плохая репутация, - говорит он. - Поэтому сначала я вообще не говорил родителям об Инне, а когда все-таки решился, у нас произошел серьезный разговор. Однако я взрослый мужчина, и выбор за мной.

По приезде в Китай Томас поселился в том же общежитии, что и возлюбленная. В Чаньчуне он провел неделю. Все это время они вместе гуляли по городу, ходили в музеи, кафе - словом, не расставались ни на минуту.

- Когда я вернулся домой, ощутил дикую пустоту внутри, - признается американец. - Понял, жить без нее больше не смогу.

И уже через месяц, в день рождения Инны, он снова прилетел в Китай - на этот раз чтобы остаться.

Прожив несколько лет в Китае влюбленные перебрались в Россию. ФОТО: архив семьи.

И жили они долго и счастливо

- В Фениксе я продал ресторан, рассчитался по кредитам, завершил окончательно дела, - говорит американец. - Бросил все, чтобы быть рядом с Инной. Решение, конечно, далось нелегко, но я знал, ради чего иду на такие жертвы. Я хотел быть счастливым!

В Поднебесной американец начал жизнь с нуля. И, кстати, к новым реалиям очень быстро приспособился. Еще до переезда в Китай нашел работу. Инна преподавала в университете, который окончила, китайцам русский, а он в частной школе английский. Носители языка всегда выше ценятся, особенно в Поднебесной. Там на учителей-европейцев огромный спрос.

В Китае пара прожила 4 года. А год назад молодые решили снова кинуть фортуне вызов: бросили все и перебрались в Россию, на малую родину Инны - в Улан-Удэ.

- В Китае очень плохая экология, особенно в Чаньчуне, где мы жили. А мы хотели здоровых детей! – говорят супруги.

Переехав в Бурятию, влюбленные сразу открыли собственное дело - языковую школу. Томас в ней и директор, и преподаватель. Он учит взрослых и детей английскому. Заведение пользуется огромной популярностью, ведь и в России спрос на носителей языка велик.

Свадьбу Инна и Томас сыграли там же, в Улан-Удэ. Раз семья интернациональная, то и торжество тоже. Инна – буряточка, поэтому помимо традиционного белоснежного платья невесты для нее сшили еще и национальный костюм - дэгэлы (халаты. - Прим. авт.). И для Томаса тоже!

- Свадьба была большая и шумная. Как и положено по бурятским традициям, пригласили всех-всех родственников и друзей, - говорит Инна. – Жаль, что родители Томаса не смогли приехать. Кстати, я с ними все еще не знакома лично. Общаемся пока только по скайпу.

Но теперь повод навестить город Феникс у пары железный: 2 месяца назад Инна и Томас стали родителями - у них появился прекрасный сын. Бабушка и дедушка из далекой Америки ждут не дождутся встречи с внуком.

- Вообще-то у нас в планах пятеро детей! – заключают Холмсы. - Хотим большую и дружную семью.