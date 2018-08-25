2018-08-25T12:41:09+03:00
Происшествия

Самолет «Москва-Иркутск» из-за ошибки пилота приземлился на строящейся полосе аэропорта Улан-Удэ

Пострадавших нет, но 150 пассажиров вынуждены ждать резервного борта
Яна ЛИСИНА
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Пилот перепутал полосы для посадки.Пилот перепутал полосы для посадки.Фото: "КП" Архив
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ЧП произошло утром в субботу, 25 августа, в аэропорту города Улан-Удэ. На взлетно-посадочную полосу неожиданно для всех приземлился «Аэробус», выполнявший рейс U6 105 «МоскваИркутск». И этот полет, пожалуй, пассажиры самолета запомнят на всю жизнь.

- В Иркутске утром был сильный туман, поэтому борт направили в Улан-Удэ, - рассказали «КП»-Иркутск в аэропорту. – Это абсолютно нормальная ситуация, потому как воздушная гавань столицы Бурятии является запасным аэродромом.

А туманы в Иркутске случаются, а тем более накануне в пятницу на город обрушился небывалый ливень и погода, мягко скажем, была не очень. Так что, покружив над городом, пилот взял курс на Бурятию. И через 40 минут запросил посадку, но здесь что-то пошло не так. Пилот умудрился перепутать взлетно-посадочные полосы и не заметил (или уже было поздно, - следователи разбираются) даже «маяк», который показывал, что садиться на одну из полос нельзя. На ней идет ремонт! Тем не менее, командир успешно посадил судно, а никто из пассажиров не получил и царапины и даже испугаться не успели.

- Самолет приземлился в 8.27 утра, - рассказали «КП» в дежурной справочной. – Уж как так все произошло – не знаю. До руководства вы не дозвонитесь. Пассажиры? Их накормили, да разместили в гостинице. Они ждут резервного борта, чтобы улететь в Иркутск.

Тем временем, проверку начали следователи. «Комсомолке» подтвердили, что пострадавших нет. И говорят, что некоторые СМИ уже исказили информацию, что самолет по ошибке приземлился в Улан-Удэ, когда летел в Иркутск.

- Туда он прилетел из-за тумана, а вот то, что приземлился на строящейся полосе, в этом будем разбираться почему так, - отметили в Восточно-Сибриском СУ СК РФ на транспорте. – Проверим и действия пилота, и диспетчеров.

ФОТО: правительство Бурятии.

ФОТО: правительство Бурятии.

Кстати, возможно, взлетку и можно было перепутать. Дело в том, что для Бурятии ее строительство – большое событие. Новую современную полосу ранее планировали сдать в августе этого года. Она уже с подсветкой и почти полностью готова. Однако и в этом доля везения тоже есть. На полосе утром в субботу не было ни людей, ни спецтехники. Рабочий день у строителей начинается в выходной чуть позже.

Любопытно, что эту самую взлетку в апреле этого года «закладывал» министр транспорта РФ Максим Соколов и тогда он сказал: «аэропорт «Байкал» получит одну из самых современных полос в стране, но уж точно в азиатской части нашей страны». Что ж пилот рейса «Москва-Иркутск» ее уже оценил.

ФОТО: правительство Бурятии.

ФОТО: правительство Бурятии.

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