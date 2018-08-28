2018-08-28T10:32:07+03:00
Происшествия

Нападение на воинский эшелон в Забайкалье: часовой расстрелял местного криминального авторитета

Конфликт между местными жителями и военнослужащими произошел в кафе
Ольга БУЕВА
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Нападение на воинский эшелон в Забайкалье: часовой расстрелял местного криминального авторитетаНападение на воинский эшелон в Забайкалье: часовой расстрелял местного криминального авторитетаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Несколько человек напали на воинский эшелон в Забайкалье, примерно в 400 километрах от областного центра - Читы.

Предположительно причиной конфликта могла стать ссора в привокзальном кафе. По сообщениям местных СМИ, ЧП произошло в ночь на 27 августа в районе железнодорожной станции Петровский завод. Военнослужащие отдыхали в небольшом привокзальном баре. В какой-то момент между солдатами и местными жителями, которые также находились в ночном заведении, произошел конфликт. Предположительно один из парней, который в эту ночь отмечал свой День рождения, напал на оппонентов с ножом. Однако солдаты предпочли не вступать в драку. Тогда атакующие побежали за военными к эшелону. В этот момент часовой сделал предупредительный выстрел. Но это не остановило дебоширов. Тогда он выстрелил в одного из них - по предварительным сведениям, местного авторитета по прозвищу Жданчик.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, в результате слаженных действий караула один из нападавших был застрелен, остальные скрылись.

Представители Восточного военного округа отметили, что применение оружия часовым на посту соответствовало положениям Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил РФ.

По некоторым сведениям, в конфликте есть еще несколько пострадавших, однако, как добавляют в министерстве здравоохранения республики, за медицинской помощью никто из военных к ним не обращался.

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