С киркой и лопатой на защите Байкала

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-28T15:05:14+03:00

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Более 500 км туристических маршрутов появилось в Приангарье за 15 лет существования проекта «Большая Байкальская Тропа» (ББТ). Если бы волонтеры ББТ, среди которых участники из 40 городов России и более 30 стран мира, строили не экотропы на Байкале, а автомобильную дорогу, то она оказалась бы длиннее отрезка федеральной трассы Иркутск - Улан-Удэ. Нынешним летом усилиями добровольцев ББТ реализуется десяток проектов по обустройству экотроп. Волонтеры, откликнувшиеся на призыв, также становятся участниками комплексной программы защиты Байкала, запущенной En+ Group. ББТ была выбрана партнером компании еще в 2011 году.

Больше чем тропа

За годы существования ББТ под ее знаменами удалось собрать более 5000 волонтеров из России и разных стран мира. В числе добровольцев в разное время были граждане США, Германии, Франции, Испании, Австрии, Бельгии, Канады, Чехии, Австралии. Участники проекта получают возможность не только внести свой вклад в обустройство охраняемых природных территорий - Байкальского, Баргузинского заповедников, Прибайкальского национального парка и др., но и получить языковую практику. «Большая Байкальская Тропа» сегодня - самый известный международный экологический проект, реализуемый на данной территории.

Задача ББТ, которая в этом году празднует свое 15-летие, - сделать охраняемые природные территории доступнее для туристов, не нарушая природного баланса.

- Тропа как часть инфраструктуры экотуризма несет ряд функций, – рассказывает руководитель ассоциации «Большая Байкальская Тропа» Елена Чубакова. - Она ведет по строго заданному курсу, снижая эрозию почвы. Кроме того, тропы способствуют развитию охраняемых природных территорий в плане туризма: чем больше троп, тем больше возможностей направить туристические группы в разные места без ущерба для природы. Их появление стимулирует развитие местной туристической инфраструктуры. Появляется альтернатива привычным маршрутам в Листвянку и на Ольхон.

Еще 10 лет назад ситуация была иной. Даже один из самых популярных маршрутов - от Листвянки до Больших Котов не был приспособлен для путешествующих: дикие тропы и множество мусора затрудняли путь вдоль берега. После возведения тропы волонтерами ББТ ситуация изменилась. Небольшой поселок в 24 км от Листвянки стал доступнее для туристов. Теперь по тропе в день могут проходить группы от 150 до 200 человек.

Прогуляться по тропам, возведенным волонтерами ББТ, можно в Больших Котах, в Танхое, в районе мыса Роговик, полуострова Святой Нос. Сейчас строятся тропы на участках от Больших Котов до Большого Голоустного, в районах Давшинских столбов и Хамар-Дабана в Республике Бурятия.

Волонтером ББТ может стать любой желающий от 18 до 60 лет, хотя бывали случаи, когда доброволец преодолевал рубеж «призывного возраста».

- В прошлом году у нас был ландшафтный дизайнер из США на пенсии, 77 лет, – рассказывает бригадир и специалист по связям с общественностью ББТ Роман Михайлов. - Он очень хотел увидеть Байкал. После долгой переписки решили: пусть приезжает. Работал вместе со всеми и остался доволен.

Впрочем, построить тропу - полдела. Ей может потребоваться ремонт. На это, как и на строительство, выделяют 2 недели.

- Это оптимальный период, ведь у всех физическая подготовка, настрой жить и работать в диких условиях разные, – рассказывает Роман Михайлов. - Участие в наших проектах - хорошая возможность испытать себя на выносливость.

Как стать бригадиром

Работу с будущими добровольцами сотрудники ББТ начинают задолго до поездки: координатор ведет переписку с участниками, получает согласование на работы от особо охраняемой природной территории. Группа, приехав на выбранное для проведения проекта место, не остается без присмотра. Ее курируют три человека: бригадир, его помощник и переводчик. На связи в Иркутске остается координатор.

Бригадир – главный человек на рабочей площадке. Его помощник организует бытовую сторону поездки. Переводчик помогает организовать досуговые активности и налаживать диалог – у всех участников проектов должны остаться хорошие впечатления.

Навыкам работы в полевых условиях будущие бригадиры и их помощники обучаются на специальных курсах, которые проходят ежегодно. По итогам сдается экзамен. За это время волонтеры тоже успевают сделать много полезного. Так, в мае в Танхое за 2 дня построили 130-метровый участок тропы, расчистили территорию под новые проекты Байкальского заповедника, наметили места для будущей работы. Из 27 человек волонтеров проектов предыдущих лет 10 стали помощниками бригадиров.

Маклауд, но не горец

Добровольцам нужно готовиться к пешим марш-броскам. От основного лагеря до места строительства тропы – никакой техники.

- У людей ошибочное представление, что экотуризм - это квардроциклы, - отмечают в ББТ. - Нет, транспорт губительно влияет на хрупкую байкальскую экосистему, на почву и растения.

- Мы предоставляем палатки для волонтеров, костровое снаряжение, рабочие инструменты, – поясняет Роман Михайлов. - Это оборудование мы используем на всех своих проектах. Кстати, большую часть инвентаря мы приобрели благодаря поддержке En+ Group. Без специальных инструментов невозможно строить тропы, и волонтеры не повезут их с собой. Поэтому у нас все есть.

Добровольцам ББТ много приходится работать вручную - байкальские тропы не позволяют использовать спецтехнику. В арсенале участников есть топоры, ломы, кирки, кувалды, лопаты, сучкорезы, а также необычные заморские помощники - маклауд и пуласки. Два последних инструмента названы в честь своих создателей и на просторах нашей страны пока малоизвестны. Первый - это грабли для разравнивания, снятия верхнего слоя земли, укрепления боковых стенок тропы. Второй - топор-мотыга. Им рубят корни, отгребают грунт. Есть еще бензопилы, но простого волонтера к ним не допустят.

Статус - федеральный

В прошлом году ассоциация «Большая Байкальская Тропа» получила грант президента на сохранение природы Байкала путем реализации эффективных добровольческих проектов. Сегодня у нее и новый статус: теперь она называется ассоциацией сторонников развития экообразования, лидерства и тропостроения «Большая Байкальская Тропа». Это позволит ББТ подавать заявки на гранты федерального уровня и осуществлять более масштабные проекты: строить тропы на Алтае, в Крыму, в других субъектах РФ.

Кроме двухнедельных проектов с прошлого года ББТ запустила новый краткосрочный формат работы с корпоративными волонтерами. В строительстве троп уже приняли участие сотрудники лесничества, охранного предприятия и группа туристов из Китая. Помимо расширения и вовлечения корпоративных волонтеров в планах у ББТ развитие программы «Усынови тропу», когда компании и частные лица берут под патронаж отрезок тропы: либо сами ведут работы, либо поддерживают их.

Развивает ББТ и экопросветительские программы.

- Мы привлекаем ассоциацию к проведению ряда образовательных мероприятий: например, с детьми-инвалидами, со школьниками, – рассказывает заместитель директора Байкальского государственного природного биосферного заповедника Ирина Лясота. - Они работали с ребятами по специально созданной экологической интерактивной программе, формирующей у детей положительное отношение к деятельности заповедника.

Есть еще один амбициозный план у команды ББТ - получить для тропы вокруг Байкала статус Первой национальной тропы. Зная их отношение к делу, верится, что все у них получится и благодаря совместным усилиям «Большой Байкальской Тропы» и En+ Group уникальная природа Байкала будет долгие годы оставаться под надежной защитой.