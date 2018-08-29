Автобус с игроками ХК «Ермак» попал в ДТП в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 10:03 2018-08-29T10:09:17+03:00

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Неприятный инцидент произошел с хоккеистами ангарского «Ермака». Автобус, на котором команда в полном составе возвращалась из Красноярска после выездного товарищеского матча с «Соколом», попал в небольшое ДТП. Как сообщают очевидцы, выкладывающие фото с места аварии в соцсетях, водитель автобуса уснул за рулем, и съехал в кювет. Так это было или нет на самом деле, пока неизвестно. Это предстоит выяснить инспекторам ГИБДД. Кстати, на фото видно, что автобус получил значительные повреждения передней части. А вытаскивать его из кювета, судя по всему, предстоит тяжелой технике.

Автобус съехал в кювет. Фото: группа "ЧП Канск".

- Недалеко от города Канска у автобуса возникли проблемы, поломка. Команда дождалась сменного автобуса и уже продолжает движение домой. Все игроки, тренеры живы и здоровы, - успокоили болельщиков в пресс-службе «Ермака».

То, что никто из наших парней не пострадал видно и по фотографиям. Правда, ждать нового автобуса, уставшим после игры хоккеистам, пришлось сидя на своих огромных баулах прямо около трассы. Напомним, контрольный матч «Соколу» «оранжевые» проиграли со счетом 2:5. Ну а новый сезон Высшей хоккейной лиги «Ермак» начнет уже 6 сентября. В этот день ангарчане на родном льду проэкзаменуют новичка ВХЛ ХК «Тамбов».

Хоккеисты "Ермака" ждут новый автобус. Фото: соцсети.