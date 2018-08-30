2018-08-30T12:57:28+03:00
Спорт

Баскетбол: звезда НБА Андрей Кириленко приедет в Иркутск, чтобы сыграть в благотворительном матче

Также на площадку Дворца спорта «Труд» выйдут чемпион Европы Евгений Моргунов и звезда пляжного футбола Андрей Бухлицкий
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Баскетбол: звезда НБА Андрей Кириленко приедет в Иркутск, чтобы сыграть в благотворительном матче.Баскетбол: звезда НБА Андрей Кириленко приедет в Иркутск, чтобы сыграть в благотворительном матче.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Грандиозное баскетбольное событие ждет Иркутск этой осенью. 20 сентября во Дворце спорта «Труд» состоится благотворительный баскетбольный матч «Шаг вместе», на который приедут звезды мирового баскетбола. И среди них самый известный российский баскетболист XXI века, экс-звезда таких клубов Национальной баскетбольной лиги как «Юта Джаз» и «Бруклин Нетс» Андрей Кириленко, который ныне занимает пост президента Российской федерации баскетбола. Кроме него, иркутские любители оранжевого мяча увидят российского тренера Евгения Гомельского, чемпиона Европы Никиту Моргунову, а также знаменитого пляжного футболиста Андрея Бухлицкого.

- Благотворительный матч по баскетболу пройдет в Иркутске второй год подряд, - рассказывают в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. - Он состоится в рамках Байкальского международного экологического водного форума, при содействии Фонда помощи детям, больным детским церебральным параличом. Проект поддерживают известные спортсмены, политики, актеры, звезды шоу-бизнеса.

После благотворительного матча, в котором на площадке сразятся команда Иркутской области и сборная звезд, детям с ограниченными возможностями здоровья вручат кресла-коляски. Кроме того, для юных спортсменов запланированы мастер-классы по баскетболу. Начало матча запланировано 20 сентября в 18.30. Вход для всех желающих свободный.

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