2018-08-30T14:46:39+03:00
Общество

«Я люблю тебя, жизнь»: Иосиф Кобзон много лет представлял регионы Байкала в Госдуме

Артист Иосиф Кобзон совсем недавно выступал с концертами в Иркутске и Братске, а первые его визиты был еще на БАМ [фото, видео]
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Иосиф Кобзон в Иркутске. Фото: ИРО Единая Россия.Иосиф Кобзон в Иркутске. Фото: ИРО Единая Россия.
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Иосиф Кобзон умер 30 августа на 81 году жизни. Народный артист СССР и РФ, депутат Госдумы от Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края был болен, и последнее время находился в тяжелом состоянии в одной из клиник Москвы. Месяц назад его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, состояние оценивалось, как стабильно тяжелое. Однако спасти его не удалось.

Последний раз Иосиф Кобзон приезжал в Иркутскую область совсем недавно. В 2016 году он стал участником первого экономического форума северных территорий, который проходил в Братске. К слову, сам Иосиф Кобзон являлся почетным гражданином этого города. На той встречи обсуждали социально-культурное законодательство. Жемчужина советской и российской эстрады вспомнил, как впервые приехал в Братск.

Кобзон на БАМЕ. Фото из личного архива, пересъемка "КП".

Кобзон на БАМЕ. Фото из личного архива, пересъемка "КП".

- С Пахмутовой, Добронравовым, Гребенниковым и Марчуком в 1961 году мы шли на лодке по Братскому морю и пели песни под гитару, - рассказал Иосиф Давыдович. - Дошли от Братска до Усть-Илима вместе с пианино. Причалили у одного из населенных пунктов, и в накомарниках дали концерт. Мы стали свидетелями того, как закладывался Усть-Илимск. Вбили колышек, на котором было написано: «Здесь будет Усть-Илимская ГЭС».

После поездки в Братск на форум Иосиф Кобзон отправился в поселок Усть-Ордынский, где разбирался в том, хватает ли школ, детских садов. Здесь же он выступил перед местными жителями, исполнив 24 песни. Зрители концерта слушали любимые «Надежду», «Навстречу утренней заре» и «День Победы» со слезами на глазах. А следующее выступление Народный артист РФ подарил жителям Ангарска, а потом и Иркутска. Каждый визит в Сибирь Иосифа Кобзона – это целая история.

- Это было больше 20 лет назад, - вспоминал один из местных депутатов. - Мы заканчивали строительство госпиталя ветеранов войны и труда, и я обратился к Иосифу Давыдовичу, чтобы он приехал поддержать строителей. Народный артист прилетел в Иркутск, переоделся в концертный костюм прямо на стройплощадке, стоя на газетке, и полтора часа не уходил с импровизированной сцены. После встречи в Драмтеатре Иосиф Кобзон выступил на праздничном концерте «Я люблю тебя, жизнь!», посвященном 355-летию Иркутска. Иркутяне и гости города хором пели «Навстречу утренней заре, по Ангаре» и «Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги». Эти любимые сибиряками песни объединили всех, кто пришел в тот вечер на центральную площадь столицы Приангарья.

Концерт в Иркутске собрал тысячи поклонников певца. Фото: ИРО Единая Россия.

Концерт в Иркутске собрал тысячи поклонников певца. Фото: ИРО Единая Россия.

Ездил с рабочими визитами Иосиф Кобзон и в Бурятию, и в Забайкальский край. В поселке Агинское Забайкальского края в его честь в 2017 году даже установили первый в России памятник. Кобзон многое сделал для местных жителей. Так, например, в 2015 году в поселок, а также в Читу он отправил по 5 тысяч подарков детям из бедных семей. Кроме того, активно помогал развитию спорта, а именно стрельбы из лука. Иосифа Давыдовича позже даже избрали председателем Попечительского совета Федерации стрельбы из лука России. Приезжал также на всероссийские турниры по боксу, на выпускные школьников Агинского…

Чабан из Забайкалья приветствует народного артиста. Фото: Правительство Забайкальского края

Чабан из Забайкалья приветствует народного артиста. Фото: Правительство Забайкальского края

Иосифа Кобзона в Сибири любили и всегда ждали в гости, а теперь будут хранить память о нем в горячих сердцах.

Иосиф Кобзон в гостях у семьи чабана. Фото: Правительство Забайкальского края

Иосиф Кобзон в гостях у семьи чабана. Фото: Правительство Забайкальского края

Памяти Иосифа Кобзона.Не стало народного артиста - Иосифа Кобзона...

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