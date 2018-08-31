Опытный самолет МС-21, собранный на Иркутском авиазаводе, совершил первую посадку ночью

СЕГОДНЯ 11:47 2018-08-31T11:59:11+03:00

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Опытный самолет МС-21-300, собранный на Иркутском авиазаводе, в рамках летных испытаний, которые он проходит на аэродроме Летно-исследовательского института им. Громова, совершил первую посадку в темное время суток. Во время очередного полета нового лайнера летчики и специалисты проверили, как функционирует оборудование навигации и посадки, а также внешнее светотехническое оборудование.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/666660" frameborder="0"></iframe> Первая посадка МС-21 в темное время суток.

- Для полного тестирования систем самолет выполнил несколько проходов над взлетно-посадочной полосой с двух направлений на различных высотах, - сообщили в пресс-службе Иркутского авиационного завода. - Полетное задание было выполнено полностью, все системы работали нормально.

Фото: Иркутский авиационный завод

Добавим, что сейчас в летных испытаниях участвуют два опытных самолета МС-21-300. Еще один лайнер проходит статические испытания в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского. Ну а на Иркутском авиационном заводе тем временем строятся еще три опытных самолета МС-21, два из которых вскоре также начнут свои летные испытания, а еще один поступит на ресурсные испытания в ЦАГИ.Напомним, летные испытания второго самолета МС-21-300 стартовали 12 мая 2018 года на аэродроме Иркутского авиационного завода. Всего, лайнер налетал около 14 часов и достиг высоты 12 000 и скорости 850 км/час. В июле второй опытный лайнер совершил перелет из Иркутска в Жуковский

Со своим лайнером «новичком» Россия впервые замахивается на прямую конкуренцию с мировыми «монстрами» авиастроения - концернами – Airbus (Евросоюз) и Boeing (США).Фото: Рушан КАЮМОВ

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