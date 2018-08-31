2018-08-31T14:14:40+03:00
Общество

«Кровью и потом»: иркутский спецназовец получил краповый берет, пройдя серьезные испытания

Испытывали бойцов на базе ГУФСИН под Иркутском, из 29 кандидатов до конца дошел только один [фоторепортаж]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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«Кровью и потом»: иркутский спецназовец получил краповый берет, пройдя серьезные испытания«Кровью и потом»: иркутский спецназовец получил краповый берет, пройдя серьезные испытанияФото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Кровью и потом» 29 спецназовцев ФСИН от Урала до Дальнего Востока пытались сдать экзамен на получение крапового берета – главного символа отличия своего профессионального мастерства. Нечеловеческие испытания силы, выносливости и мужества прошли 31 августа под Иркутском. Преуспеть в них было под силу только самым подготовленным бойцам. Любая ошибка приводила к тому, что спецназовца просто снимали с экзамена. Ведь в реальном бою второго шанса не будет.

Марш-бросок на 12 километров в полном обмундировании: автомат, каска, боеприпас, бронежилет, набор не маленький, притом, что пробежать нужно, как можно быстрее. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Марш-бросок на 12 километров в полном обмундировании: автомат, каска, боеприпас, бронежилет, набор не маленький, притом, что пробежать нужно, как можно быстрее.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правда, перед этим кандидаты на краповый берет прошли подготовку по физической подготовке, целую неделю они отрабатывали высотную и огневую подготовку, знакомились с трассой марш-броска, которая считается одной из самых сложных в стране, так как сочетает в себе труднопроходимые болотистые и речные участки. Ну а уже во время самих испытаний крутые парни совершили 12 километровый марш-бросок в полном боевом обмундировании с отработкой различных тактических вводных. В следующий этап по выполнению упражнений по стрельбе из пистолета и автомата вышло только девять бойцов. Им также пришлось показать навыки по ликвидации преступников в многоэтажном здании с использованием высотно-штурмового снаряжения.

Условия во время марш-броска как во время настоящих боевых действий. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Условия во время марш-броска как во время настоящих боевых действий.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Уложиться во все эти нормативы нынче смог только один сотрудник, - рассказывают в пресс-службе ГУФСИН Иркутской области. – После серии акробатических упражнений и элементов ката он достойно провел поединок с четырьмя обладателями краповых беретов. Надев свой берет цвета крови, сотрудник стал 24-м обладателем этого символа отличия в истории иркутского отряда специального назначения «Ураган».

Спецназовец с честно заработанным краповым беретом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спецназовец с честно заработанным краповым беретом.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За кандидатами внимательно наблюдают опытны инструкторы, уже получившие краповый берет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За кандидатами внимательно наблюдают опытны инструкторы, уже получившие краповый берет.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Попробуй, что-то разгляди в таком дыму. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Попробуй, что-то разгляди в таком дыму.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние метры, по словам бойцов, даются тяжелей всего. У некоторых кандидатов силы заканчивались прямо перед финишем. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние метры, по словам бойцов, даются тяжелей всего. У некоторых кандидатов силы заканчивались прямо перед финишем.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Никто из кандидатов не собирался сдаваться. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Никто из кандидатов не собирался сдаваться.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Перед тем, как отправиться на испытания, каждый боец получил по одному холостому патрону, который он должен был беречь и во время марш-броска, и во время прохождения огненно-штурмовой полосы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Перед тем, как отправиться на испытания, каждый боец получил по одному холостому патрону, который он должен был беречь и во время марш-броска, и во время прохождения огненно-штурмовой полосы.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но самым суровым и кровавым испытанием для уставших бойцов (шутка ли: к этому моменту они уже провели на ногах больше пяти часов!) стал рукопашный бой. Каждому из них предстояло продержаться на ринге двенадцать минут, в течение которых нужно было сменить Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но самым суровым и кровавым испытанием для уставших бойцов (шутка ли: к этому моменту они уже провели на ногах больше пяти часов!) стал рукопашный бой. Каждому из них предстояло продержаться на ринге двенадцать минут, в течение которых нужно было сменитьФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но вот все испытания позади и в руках у прошедшего испытания — желанный краповый берет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но вот все испытания позади и в руках у прошедшего испытания — желанный краповый беретФото: Юлия ПЫХАЛОВА

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