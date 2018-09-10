2018-09-10T11:22:46+03:00
Общество

Результаты выборов в Законодательное собрание Иркутской области: за КПРФ проголосовали 33,9% избирателей, за "Единую Россию" - 27, 8%

Результаты выборов в Законодательное собрание подвели в Иркутской области
Ольга БУЕВА
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езультаты выборов в Законодательное собрание Иркутской области: за КПРФ проголосовали 33,9% избирателей, за "Единую Россию" - 27, 8%езультаты выборов в Законодательное собрание Иркутской области: за КПРФ проголосовали 33,9% избирателей, за "Единую Россию" - 27, 8%Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Результаты выборов в Законодательное собрание Иркутской области стали известны несколько часов назад. На брифинге их озвучил председатель Избирательной комиссии региона Илья Дмитриев. При этом он подчеркнул, что итоги голосования пока предварительные.

- Этому есть причины: первая - еще не утвердили протокол, ждем документацию, которую нам привезут территориальные избирательные комиссии, - отметил Илья Дмитриев. - И вторая - до нас еще не довела информацию одна из комиссий, которая расположена в поселке Жигалово.

В целом же Илья Дмитриев отметил, что окончательные результаты вряд ли будут значительно отличаться от предварительных.

Итак, явка избирателей составила 26% процентов, что на один процент больше, чем на выборах в ЗС региона в 2013-ом году.

Лидеры по явке - Баяндаевский (56%), Боханский (52%), Нукутский (52%) районы. Меньше всех голосовали в Бодайбинском (16%) и Казачинско-Ленском районах (18%). В Иркутске свой гражданских долг выполнили 22% жителей, в Ангарске - 26,5%, в Братске - 21,7%.

Организацией выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва занимались 1965 избирательных комиссий.

На 97 участках в Иркутске итоги голосования подвели с использованием электронного устройства - комплекса обработки избирательных бюллетеней и на 38 – в Ангарске. 92% участковых комиссий региона сформировали итоговый протокол с QR-кодом. Возможностью подать заявление на включение в список избирателей по месту нахождения («мобильный избиратель») на выборах в региональный парламент воспользовались больше 14 тысяч наших земляков.

КОНКРЕТНО

Результаты выборов в Законодательное собрание Иркутской области. Какой процент набрали политические партии:

КПРФ - 33,9%. Максимальная поддержка у партии была в Усольском районе (47%), Усолье-Сибирском (45%), Ангарском городском округе (42%).

"Единая Россия" - 27,8%. Больше всего проголосовало за «Единую Россию» в Баяндаевском (42,9%) и Катангском (41%) районах, Черемхове (40%).

«Справедливая Россия» – 7%. Больше всего сторонников этой партии в Братске – 12,7%, Шелеховском МО – 11,9%, Слюдянском районе – 10%.

ЛДПР- 15,8%. Максимальная поддержка в Усть-Кутском МО (25%), Нижнеилимском районе и Братске – по 22%.

«Гражданская Платформа» - 4,7%.

КПСС - 4,8%;

Таким образом, по партсписку КПРФ получит 9 мест, «Единая Россия» – 8, ЛДПР – 4, «Справедливая Россия» – 2.

По одномандатным округам от «Единой России» победу одержали 9 кандидатов, от КПРФ – 9, от «Гражданской Платформы» – 3, от «Справедливой России» – 1.

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