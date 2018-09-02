СЕГОДНЯ 12:14 2018-09-02T12:29:20+03:00

Вертолет Ми-8 с тремя людьми на борту пропал в Иркутской области Фото: Александр ГЛУЗ

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Вертолет Ми-8 пропал 2 сентября в Иркутской области. Воздушное судно, которое принадлежит одной из местных авиакомпаний, с тремя членами экипажа на борту вылетело из Усть-Кута в Северобайкальск для проведения аэрофотосъемки.

В назначенное время командир судна не вышел на связь, затем само оно пропало с радаров.

- На поиски из Киренска вылетел другой вертолет Ми-8 нашей авиакомпании, - сообщила ее представитель «Комсомольской правде в Иркутске».

Напомним, в августе 2017 года в Иркутской области тоже пропал Ми-8 с тремя членами экипажа. Позже его нашли в Черемховском районе. Вертолет совершил жесткую посадку, обошлось без жертв.